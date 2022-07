Uma das políticas menos compreendidas pelos utilizadores dos smartphones da Samsung é a utilização de SoC da Qualcomm e Exynos. Estes são usados dependendo do mercado e poderá em breve ter uma alteração profunda.

Segundo rumores agora apresentados, a Samsung vai mudar a sua política e abandonar os SoC Exynos no seu futuro Galaxy S23. Tudo passará a ser baseado no SoC Snapdragon 8 Gen 2 e assim será feita uma uniformização há muito esperada.

Há muitos anos que a Samsung tem uma política muito específica no que toca à utilização dos SoC nos seus smartphones de topo. Para o mercado americano a marca opta pelas propostas mais potentes da Qualcomm, ao passo que na Europa, Ásia e outros mercados usa o seu SoC Exynos.

Segundo que o analista Ming-Chi Kuo revelou agora no Twitter, este será um cenário a ser alterado em breve. Com a chegada dos novos modelos Galaxy S23, a Samsung irá abandonar os SoC Exynos e focar as suas propostas exclusivamente no que a Qualcomm oferece.

(1/3)

1. Qualcomm will likely be the sole processor supplier for Samsung Galaxy S23 (vs. 70% shipment proportion for S22) thanks to the next flagship 5G chip SM8550 made by TSMC 4nm. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 8, 2022

A razão apresentada para esta mudança é simples e até lógica para a maioria dos analistas da área. O desempenho que se consegue atualmente com os Exynos 2300 está longe do que o Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550) oferece aos utilizadores.

Assim, e a começar já com o Galaxy S23, a Samsung irá substituir a sua proposta nos mercados onde atualmente tem o Exynos. Isto irá certamente reforçar a posição da Qualcomm no mercado Android, algo que marca necessita, depois do reforço que a concorrência conseguiu.

(2/3)

2. S23 may not adopt Exynos 2300 made by Samsung 4nm because it can't compete with SM8550 in all aspects.

3. SM8550 is optimized for TSMC's design rule, so it has obvious advantages over SM8450/SM8475 in computing power and power efficiency. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 8, 2022

Importa notar que isto não representa o fim dos SoC Exynos da Samsung. A marca irá continuar a desenvolver e produzir as suas propostas para smartphones. A grande diferença será que apenas os deverá vender e assim usar noutros fabricantes de smartphones.

Esta parece ser uma mudança importante e que há muito era pedida pelos utilizadores. Os SoC Qualcomm sempre foram mais apelativos que os Exynos da Samsung e assim esta ponto fica terminada e o acesso ao que de mais moderno existe fica garantido.