Não é nenhuma surpresa que a mudança que o Galaxy S22 Ultra trouxe foi do agrado de muitos utilizadores. Este é o herdeiro natural do Galaxy Note da Samsung e tem por isso um papel especial nesta linha de equipamentos.

Se já era conhecido que este smartphone estava a ser bem recebido pelos utilizadores, uma nova informação vem quantificar este cenário. As vendas do Galaxy S22 Ultra estão perto das 11 milhões de unidades e por isso este é um dos Note mais populares em muitos anos.

Os Galaxy Note sempre tiveram uma atenção especial da Samsung e uma aceitação muito positiva por parte dos seus clientes. Este sempre foi um smartphone com números de vendas elevados e com caraterísticas que o distinguiam dos restantes.

Com a chegada do Galaxy S22 Ultra, a Samsung acabou por unir 2 conceitos e criar assim um novo smartphone, que tinha muito que agradaria aos utilizadores. Os números tardavam a atingir valores bem elevados, mas agora isso poderá mudar em breve.

A informação partilhada pelo conhecido Ice Universe na rede social Weibo, revelam o que a Samsung terá para apresentar em breve. As projeções de vendas anuais da Samsung para o Galaxy S22 Ultra estão situadas em cerca de 10,9 milhões de unidades.

Ao comparar estes resultados com os valores dos modelos anteriores o resultado atingido é óbvio. Este deverá ser o elemento da família Note que mais vendeu nos últimos anos, o que o torna assim num dos smartphones mais populares da marca.

Nos últimos cinco anos, a Samsung liderou com o Galaxy Note 8, que vendeu pouco mais de 10 milhões de unidades durante o seu primeiro ano. Oo Note 9 totalizou 9,6 milhões, e a série Note 10 caiu um pouco mais para os 9,5 milhões de unidades vendidas.

Olhando apenas para os números brutos, é bastante impressionante ver a Samsung a voltar aos valores de 2017, especialmente quando são consideradas as circunstâncias atuais. Com o mercado a oscilar cada trimestre, torna-se difícil garantir as vendas e as prestações de outros tempos.