Energia Elétrica: Sabia que as tarifas no mercado regulado baixaram?

Deu conta que houve uma atualização das tarifas da energia elétrica? Desde o passado dia 1 de julho que há novos preços no que diz respeito às Tarifas de Acesso às Redes. Relativamente à baixa de valor, incluem-se as tarifas aplicáveis à mobilidade elétrica, ao autoconsumo e ao armazenamento.

No caso da mobilidade elétrica, significa uma redução, em média, de 3 cêntimos por kWh, quer em Média Tensão (MT) quer em Baixa Tensão (BT). Esta quebra de preço beneficia utilizadores da Rede Pública de Carregamento.

A justificação dada pela ERSE, segundo a UVE, para esta atualização de preços e tarifas para a energia elétrica é a “escalada dos preços nos mercados grossistas de eletricidade”, que acaba por ter “um forte impacto nos proveitos permitidos de algumas atividades reguladas e deverá provocar desvios significativos, relativamente aos valores aprovados através da Diretiva n.º 3/2022, de 7 de janeiro, e da Diretiva n.º 8/2022, de 11 de abril, que atualizou os preços”.

Novas tarifas da Energia Elétrica

As tarifas aplicáveis a pontos de carregamento com ponto de entrega da Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) em MT passam a ser as seguintes:

As tarifas aplicáveis a pontos de carregamento com ponto de entrega da Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) em BT passam a ser as seguintes:

Por exemplo, a tarifa bi-horária, em horas de fora de vazio, baixa 0,0364 €/kWh (o valor era de 0,0528 €/kWh em MT e de 0,0663 €/kWh em BT). Dando outro exemplo, para a tarifa tri-horária em hora de ponta, a redução é de 0,0373 €/kWh (o valor era de 0,1326 €/kWh em MT e de 0,1476 €/kWh em BT).

As TAR aplicam-se à energia elétrica entregue na rede de mobilidade elétrica aos utilizadores de veículos elétricos e são definidas anualmente pela ERSE.