Zephyr S da Airbus está no ar há 17 dias alimentado por energia solar

De nome Zephyr S, o drone da Airbus está no ar há 17 dias consecutivos, estando, desde o primeiro, a ser alimentado por energia solar.

Esta máquina foi concebida para permanecer vários meses na estratosfera.

A Airbus está a realizar um voo de alta altitude com o seu drone Zephyr S não tripulado e movido a energia solar. De acordo com um relatório da The Drive, o pseudo-satélite está no ar há 17 dias. Esta máquina, que também pode ser considerada um drone, foi concebida para permanecer na estratosfera durante vários meses de cada vez.

O drone da Airbus descolou do Proving Ground de Yuma, no Arizona, no dia 15 de junho, e tem, desde aí, sido testado, voando sobre Yuma Test Range e o Kofa National Wildfire Refuge. O objetivo é que seja capaz de se manter no ar por longos períodos de tempo, permitindo-lhe servir de plataforma de sensores para o exército.

A última vez que o Zephyr S da Airbus esteve no ar decorria o ano de 2018, tendo o drone aguentado durante 26 dias. Desta vez, a duração da viagem é uma incógnita.

Numa declaração, um porta-voz do escritório da APNT/Space CFT, que faz parte do Comando de Futuros do Exército, disse à The Drive que os últimos testes de voo pretendem “testar a capacidade de armazenamento de energia do UAV, longevidade da bateria, eficiência do painel solar, e capacidades de manutenção da estação”.

Com a sua capacidade de permanecer na estratosfera durante meses de cada vez, o Zephyr S trará novas capacidades de ver, sentir e ligar tanto clientes comerciais como militares. A Zephyr S proporcionará o potencial para revolucionar a gestão de catástrofes, incluindo a monitorização da propagação de incêndios ou derrames de petróleo. Proporcionará uma vigilância persistente, rastreando a paisagem ambiental em mudança no mundo e será capaz de fornecer comunicações às partes mais desconectadas do mundo.

Escreveu a Airbus, no ano passado, numa declaração.

