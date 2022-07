Apesar de nem sempre o fazer de forma clara, o WhatsApp tem melhorado o seu serviço. Traz algumas novidades de forma constante e a correções para problemas que vão surgindo com as novas versões que são apresentadas.

Nesta linha de novidades, o WhatsApp está agora a testar uma alteração simples, mas que fará toda a diferença para este serviço. O tempo dado aos utilizadores para apagar as suas mensagens foi alterado e está agora ainda maior e, para muitos, mais adequado.

Há já algum tempo que o WhatsApp criou uma função que muitos utilizadores usam deforma constante. Sempre que o pretendam, podem eliminar as mensagens enviadas, corrigindo assim erros e falhas que tenham no envio das suas comunicações.

Apesar de não ser uma função "eterna", ainda assim dá aos utilizadores 1 hora, 8 minutos e 16 segundos para que estes se possam arrepender e apagar as mensagens. Este valor está agora a ser alterado e será alargado para os utilizadores terem mais liberdade.

WhatsApp beta for Android 2.22.15.8: what's new?



WhatsApp is updating the time limit to delete messages for everyone, for some beta testers!https://t.co/4EmyZfdkFI