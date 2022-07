E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos das novas TVs Hisense U8HQ, do novo Xiaomi 12S Ultra, do novo Asus Zenbook 17 Fold, analisámos os earbuds Pamu Slide 2, e muito mais.

Foi anunciado oficialmente o primeiro computador portátil equipado com um processador baseado na nova arquitetura RISC-V. O equipamento designa-se de ROMA e foi criado pelas mãos das empresas DeepComputing e Xcalibyte. Um outro ponto importante é que esta máquina está preparada para o Metaverso.

Esta é então uma novidade interessante, uma vez que já várias empresas veem com bons olhos a tecnologia RISC-V, como por exemplo a Intel. Vamos então conhecer um pouco melhor esta máquina.

A Hisense apresentou a U8HQ Series, a mais recente gama de TVs da empresa. Disponível em modelos de 65” e 55”, esta gama conta com ecrãs mini-LED ULED 4K num elegante design em metal que, segundo a marca, proporcionará um "enquadramento perfeito em qualquer sala de estar".

Venha conhecer as novas propostas.

A Xiaomi esteve hoje a apresentar a nova família de smartphones Xiaomi 12S, com a versão Ultra a receber as maiores atenções. Este smartphone junta tecnologias de topo e conta com os melhores parceiros do segmento móvel, como a Sony, Leica e Qualcomm.

Estamos a entrar numa nova Era da fotografia móvel.

A Xiaomi esteve hoje em direto a dar a conhecer a nova família de smartphones Xiaomi 12S, com destaque para o modelo Ultra que surge associado aos grandes nomes do segmento móvel como a Qualcomm, Leica e Sony. Mas além dos smartphones foram apresentados outros produtos, entre eles, uma nova Mi Band 7 Pro.

Finalmente, tudo o que faltava à Xiaomi Smart Band 7 chegou!

O mundo avança e espera-se que também avancemos com ele. Tal significa que o mercado tecnológico, que se encontra em constante mudança e evolução, leva também a que surjam novos produtos, novas tendência e também diferentes maneiras de olharmos para este segmento.

Neste sentido, surgiu agora o conceito da Polium One, que basicamente é a primeira consola de videojogos do mundo focada na tecnologia NFT e blockchain.

Apesar de todos os produtos que existem no segmento dos mini PC, o Raspberry Pi continua a ser o mais popular do mundo. A par do mini PC, a Raspberry Foundation tem também colocado no mercado várias pequenas placas de programação.

A mais recente placa é a Pi Pico W que está apenas disponível por cerca de 5 euros (6 dólares) e já vem como Wi-Fi.

A ASUS Republic of Gamers apresentou hoje a sua nova proposta para o segmento dos smartphones gaming. São cada vez mais os consumidores que escolhem este tipo de smartphones e a crescente oferta de jogos dedicados é também culpada disso.

O ASUS ROG Phone 6 surge em duas versões, a base e a Pro, com o novo SoC da Qualcomm, com um ecrã com taxa de atualização de 165 Hz, 18 GB de RAM e uma enorme bateria de 6000 mAh... mas há mais para descobrir.

A marcas estão a transformar a sua oferta e a forçar, de forma positiva, as tendências do mercado. Um caso concreto apareceu-nos com a apresentação do ASUS Zenbook 17 Fold OLED que a Asus apresentou no NOS Alive 22. O "computador", se assim o podemos chamar, quer trazer alguma disruptividade à forma como usamos os ecrãs destas máquinas.

O Zenbook 17 Fold OLED é atrativo, e com a página do Pplware aberta, percebe-se a utilidade de um ecrã... incrível.

A marca Pamu pertence à Padmate e integra no seu portfólio uma série de auscultadores sem fios e soluções de carregamento. A mais recente novidade que acaba de chegar ao mercado são os Pamu Slide 2, com características que os destacam realmente neste segmento.

Depois de algumas semanas de testes, damos-lhe a conhecer todos os pormenores destes earbuds.

Um pequeno asteroide do tamanho de um autocarro irá passar extremamente perto da Terra hoje, quinta-feira (7 de julho), passando num raio de apenas 90.000 quilómetros, ou, noutro comparativo, a cerca de 23% da distância média entre a Terra e a Lua.

A questão do tamanho, velocidade e outros detalhes são importantes, contudo, o mais importante e preocupante é que até há apenas alguns dias, ninguém sabia que estava a caminho.

A Meta, empresa dona do Facebook, há muito que alargou os seus horizontes de "rede social". A criação de um metaverso, por exemplo, quer colocar as pessoas a viver "em sociedade" um mundo paralelo através da realidade virtual. A barreira linguística também terá que ser ultrapassada para que se possam criar verdadeiras ligações e um tradutor eficiente será essencial.

É por isso que, através de um novo modelo de Inteligência Artificial (IA), a empresa de Zuckerberg está a desenvolver um sistema de tradução nunca antes visto.

A captura de energia solar fica suspensa durante a noite, pela a ausência de sol. No entanto, investigadores da Universidade de Stanford abriram uma série de oportunidades, por desenvolverem uma célula solar que recolhe energia também à noite.

O novo sistema captura o calor que escapa da Terra.