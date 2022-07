Chegou o Xiaomi 12S Ultra e uma nova Era no campo da fotografia móvel

A Xiaomi esteve hoje a apresentar a nova família de smartphones Xiaomi 12S, com a versão Ultra a receber as maiores atenções. Este smartphone junta tecnologias de topo e conta com os melhores parceiros do segmento móvel, como a Sony, Leica e Qualcomm.

Estamos a entrar numa nova Era da fotografia móvel.

Confirmando vários rumores, o novo smartphone da Xiaomi topo de gama quer revolucionar o mercado da fotografia móvel, ainda que não seja provável que este modelo em concreto venha a ser comercializado a nível mundial.

Integrado no lançamento da nova série Xiaomi 12S, o Xiaomi 12S Ultra tem tecnologia Leica no seu desenvolvimento, o sensor de 1" da Sony e o mais recente processador da Qualcomm.

As câmaras do Xiaomi 12S Ultra

Não há como não começar a descrever esta máquina sem começar por mostrar a câmaras. A sua configuração, com um módulo principal que ocupa quase 1/3 da traseira vem com três câmaras.

A principal conta com o novo sensor de 1" da Sony, o IMX989, de 50 MP com abertura f/1.9, lentes 8P e uma distância focal de 23mm, com OIS.

A câmara de 48 MP é uma ultra grande angular, com uma distância focal de 13mm e que está preparada para captar fotografias em modo noturno. O seu ângulo é de 128º.

Finalmente, há uma câmara telefoto de 48 MP periscópio, para captar fotografias com zoom que pode ir até aos 120X. Em zoom ótico poderá ir até às 5x.

Em termos de software, existem dois estilos fotográficos: "Leica Authentic Look" e "Leica Vibrant Look". O Authentic Look pretende trazer imagens naturais, com foco no contraste de luz e sombra, adicionando profundidade às fotos. Já o Vibrant Look tira partido da inteligência de fotografia computacional da Xiaomi com a estética da Leica. Além disso, existem filtros Leica: Leica Vivid, Leica Natural, Leica BW Natural e Leica BW High Contrast.

Com o Xiaomi 12S Ultra é possível captar fotos em JPEG ou HEIF de alta eficiência em 8 bits, bem como ficheiros DNG RAW de 10 bits com um perfil incorporado para o Lightroom da Adobe.

No campo do vídeo, o Xiaomi 12S Ultra é o primeiro telefone Android a suportar a gravação Dolby Vision HDR. Os vídeos h.265 de 10 bits são captados em HLG com o espaço de cores Rec.2020 em 4K e FullHD. Em 4K é possível filmar a 30fps e 60fps em até 80Mbps, já em 1080p é possível filmar a 60fps em 55Mbps e 30fps em 35Mbps.

Além da fotografia

Além destas características únicas no campo da fotografia e vídeo, este é um smartphone equipado com um ecrã de 6,73" E5 Super AMOLED com resolução de 3200 x 1440 píxeis, com suporte AdaptiveSync Pro que garante uma taxa de atualização variável entre os 1Hz a 120Hz, dependendo do conteúdo exibido.

A bateria é de 4860mAh e suporta carregamento com fio de 67W e carregamento sem fio de 50W (carregamento sem fio reverso de 10W). Em termos de carregamento com fio a fabricante garante que 15 minutos carregam 50% da bateria, e sem fios carrega nos mesmos 15 minutos 40% da bateria.

O smartphone Xiaomi 12S Ultra integra os dois chips Surge personalizados para gestão de bateria. O chip de carregamento Xiaomi Surge P1 protege a bateria contra sobrecarga e prolonga a sua vida útil, enquanto o Xiaomi Surge G1 faz a gestão do uso da bateria, prolongando a durabilidade.

O novo Snapdragon 8+ Gen 1 foi o SoC escolhido para equipar este modelo de topo, com 8 GB ou 12 GB de RAM e 256 GB ou 512 GB de armazenamento UFS 3.1. O novo Snapdragon reivindica uma melhoria de 10% no desempenho da GPU e CPU e 30% na eficiência de energia em comparação com o 8 Gen 1.

A Xiaomi ainda destacou a inclusão de um novo mecanismo inovador de arrefecimento líquido 3D, que usa uma rede capilar para bombear o líquido de arrefecimento condensado no lado oposto da área quente.

Apresenta ainda altifalantes em stereo da Harman Kardon com suporte para Dolby Atmos, tem Android 12 e MIUI 13.

Estará disponível nas cores preto clássico e Verde com acabamento traseiro semelhante a couro e com uma moldura em volta da câmara principal com acabamento em ouro de 23 quilates. É resistente à água e poeiras com certificado IP68.

A Xiaomi não revelou se estaria disponível fora da China, mas o mais provável é que fique restrito ao país. O preço anunciado para a China é de 5999 CNY (857,63 € à taxa de câmbio atual).