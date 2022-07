5G: Como está atualmente o nosso país? Há dados da ANACOM

Depois do leilão de frequências do 5G e de outras faixas relevantes, no final de 2021, as operadoras começaram de imediato a disponibilizar serviço para esta rede de quinta-geração.

Hoje a ANACOM disponibilizou um relatório detalhado que revela o estado do 5G em Portugal. Saiba quantos concelhos e freguesias portuguesas já têm cobertura 5G e quantas estações base estão instaladas.

No que respeita ao número de estações de base já instaladas no território nacional com tecnologia 5G, o número total, de acordo com a informação reportada à ANACOM até ao final do 1º semestre de 2022, ascende a 2918 estações espalhadas por 198 concelhos (64% dos concelhos no país) e 859 freguesias (28% das freguesias no país).

NOS foi o operador que até ao momento instalou um maior número de estações 5G, 1937 estações (66%), seguindo-se a Vodafone com 534 estações (18%) e a MEO com 447 estações (15%).

Apesar desta evolução, se considerarmos o número total de estações existentes (2G, 3G, 4G e 5G), observamos que a NOS é o operador com menor número de estações, 10 267 estações (27% do total), sendo o primeiro lugar ocupado pela Vodafone, com 14 684 estações (38%), e o 2º lugar pela MEO com 13 779 estações (36%).

Note-se que muitas das estações de 2G, 3G, 4G e 5G de cada operador estão localizadas num mesmo local, pelo que importa analisar o número total de locais em que cada operador possui estações. Assim, observa-se que a Vodafone tem estações em 5 019 locais, a MEO em 4 883 locais e a NOS em 3 553 locais.

A grande maioria das estações 5G, 79% do total, correspondendo a 2 316 estações, localiza-se em Áreas Predominantemente Urbanas. Apenas 11% (325 estações) estão instaladas em Áreas Mediamente Urbanas e 10% (277 estações) em Áreas Predominantemente Rurais.

De acordo com a informação disponível, estima-se que até ao final de maio, o tráfego cursado em redes 5G represente cerca de 5,3% do total de tráfego de dados móveis.

Velocidades (download e upload) numa rede 5G

Os melhores resultados em termos de velocidade de download (valor médio dos testes) foram observados no concelho de Estarreja, com 871 Mbps; seguindo-se o concelho da Moita, com 715 Mbps; e Vizela, com 690 Mbps.

Em termos de velocidade de upload observou-se um valor médio de 44 Mbps, ou seja, um valor superior em 24 Mbps ao observado nos testes 4G, mas inferior em 61 Mbps ao observado nos testes de Banda Larga fixa. O melhor resultado, 127 Mbps, foi também registado no concelho de Estarreja; nos concelhos de Portimão e Caminha observou-se o segundo melhor desempenho, com 111 Mbps.

O valor médio em termos de latência situou-se em 26 ms, menos 9 ms do que o observado nos testes 4G, mas mais 9 ms face ao observado nos testes de Banda Larga Fixa. Os melhores resultados em termos de menores latências foram registados em Almeirim, com 13,8 ms; seguindo-se Torres Novas, com 14,3 ms; e Santarém com 14,5 ms.

De acordo com os testes de 5G efetuados, observam-se situações bastante díspares quanto às características do acesso ao 5G disponível dos concelhos do país que já dispõem de estações.