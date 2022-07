Windows 11 já é usado por quase 22% dos jogadores da Steam

A Microsoft lançou o seu novo sistema operativo Windows 11 recheado com várias novidades e funcionalidades interessantes. Mas muitos utilizadores ainda estão reticentes em realizar a atualização das suas máquinas para este sistema. Contudo, parece que tal está a mudar aos poucos.

De acordo com as informações, quase 22% dos jogadores que se encontram na plataforma de jogos Steam já usam o novo sistema operativo da empresa de Redmond.

Uso de máquinas com Windows 11 cresce na Steam

Segundo os últimos dados revelados pela habitual pesquisa da Steam, referente ao passado mês de junho, existe um crescimento de utilizadores cujas máquinas têm o novo sistema operativo da Microsoft. Em concreto, são já 21,23% os jogadores com Windows 11 na plataforma de jogos, o que representa um crescimento de 1,64% face ao mês anterior.

Como vemos pela tabela dos resultados, o Windows 10 64 bit continua a ser o processador mais usado, com uma participação de 71,26%, embora tenha caído 2,63%, possivelmente devido em parte aos utilizadores que migraram para o Windows 11. Segue-se o Windows 7 64 bit com cerca de 3% de máquinas, e o Windows 8 com apenas 0,57%.

E, ao todo, os sistemas operativos da Microsoft lideram à vontade com a presença em 96,37% dos computadores. Por sua vez, 2,45% das máquinas contam com os sistemas OSX da Apple e 1,16% com Linux.

Mas há mais dados interessantes para analisar, como por exemplo ao nível do processador, onde a maioria se mantém fiel à Intel (68,47%; +1,28%), sendo a menor fatia para a AMD (31,51%; -1,29%). No que respeita às placas gráficas, continua a liderar a Nvidia (75,86%), seguindo-se a AMD (14,80%) e a Intel (9,11%), sendo que as GPUs mais populares são as Nvidia GTX 1060, GTX 1650 e GTX 1050 Ti.

Salientamos que estas informações respeitam à participação voluntária dos utilizadores da Steam, para apurar as preferências dos mesmos quanto a hardware e software, não representando assim a totalidade de utilizadores da plataforma. Pode ver todos os dados revelados na pesquisa aqui.