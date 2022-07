A Terra está hoje mais longe do Sol, a 152 milhões de quilómetros de distância

A órbita terrestre do Sol não é um círculo perfeito. Hoje é o "Dia do Afélio", o ponto em que a Terra está mais afastada do Sol durante todo o ano. Enquanto no seu ponto mais próximo, o periélio, que aconteceu de 4 de janeiro de 2022, estava a cerca de 147 milhões de quilómetros do Sol, hoje encontra-se a 152 milhões de quilómetros de distância. Esta diferença tem a ver com a órbita elíptica que faz em volta da sua estrela.

A título de curiosidade, a Terra viaja pelo cosmos a uma velocidade de 30,75 quilómetros por segundo.

O Sol está mais longe da Terra e a temperatura aumenta, é verão

Nesta segunda-feira (4 de julho), o nosso ponto azul do sistema solar celebra o dia em que está mais longe da sua estrela. Neste dia o nosso planeta alcança aquilo que os astrónomos chamam de apneia às (08:00 GMT).

No Afélio, a Terra estará a 152,1 milhões de quilómetros de distância do Sol. Quer isto dizer que o nosso planeta estará 1,67% mais longe do Sol do que a separação média Terra-sol, também conhecida como uma unidade astronómica. (Uma unidade astronómica é equivalente a 149,6 milhões de km).

Pode ser difícil imaginar a Terra tão longe do Sol num dia quente de verão, mas as variações sazonais de temperatura surgem da direção variável da inclinação axial da Terra, em oposição à nossa distância do Sol. Quer isto dizer que o estarmos com temperaturas mais quentes não tem a ver com a distância, mas sim com a inclinação do eixo da Terra.

É este ângulo da inclinação que afeta se os raios do sol atingem a Terra num ângulo baixo ou mais diretamente.

Daqui em diante o Sol ficará mais perto

A translação levará agora a aproximar-se de novo da sua estrela. Assim, a Terra estará mais próxima do Sol - ao que se chama de Periélio - a 4 de janeiro de 2023, quando estará a 147,1 milhões de km de distância do Sol.

Tal como já referimos, a órbita da Terra não é um círculo perfeito e é por isso que experimentamos o Afélio e o Periélio.

O grau em que a órbita do nosso planeta diverge de um círculo perfeito é conhecido como a sua excentricidade. De todos os planetas do sistema solar, Vénus tem a órbita mais circular. O planeta varia entre apenas 107 milhões km e 109 milhões km do Sol.