ROMA: O primeiro computador portátil com processador RISC-V focado no Metaverso

Foi anunciado oficialmente o primeiro computador portátil equipado com um processador baseado na nova arquitetura RISC-V. O equipamento designa-se de ROMA e foi criado pelas mãos das empresas DeepComputing e Xcalibyte. Um outro ponto importante é que esta máquina está preparada para o Metaverso.

Esta é então uma novidade interessante, uma vez que já várias empresas veem com bons olhos a tecnologia RISC-V, como por exemplo a Intel. Vamos então conhecer um pouco melhor esta máquina.

Anunciado o primeiro portátil com CPU RISC-V

As empresas DeepComputing e Xcalibyte anunciaram a fase de pré-encomenda do seu computador portátil ROMA, que é o primeiro com um processador baseado na arquitetura RISC-V. O anúncio foi feito através do blog oficial da comunidade RISC-V Internacional, e este novo equipamento está pensado para programadores que pretendam executar os seus softwares de forma nativa em RISC-V.

A DeepComputing está a realizar o trabalho de engenharia, enquanto que a Xcalibyte se foca no software, mas existem outras marcas parceiras a trabalhar no desenvolvimento deste equipamento. E ao olharmos para este portátil, percebemos que ao nível de design se assemelha com um computador portátil normal.

Para já, ainda não foram revelados muitos pormenores do portátil ROMA, mas sabe-se que conta com um processador RISC-V com 4 núcleos que traz gráficos integrados e uma NPU (Neural Processing Unit) destinada à aceleração dos gráficos e à Inteligência Artificial. Terá também atualizações gratuitas de SoC e SOM.

O computador portátil ROMA conta com 16 GB de memória LPDDR4X e 256 GB de armazenamento interno- É ainda indicado que irá suportar em condições a maior parte dos sistemas operativos Linux.

Um detalhe curioso é que a embalagem deste portátil transforma-se num suporte para o mesmo, desenhado por Pedro André®, como vemos na imagem abaixo.

De acordo com Mark Himelstein, diretor de tecnologia da RISC-V International "a compilação nativa do RISC-V é um marco importante. A plataforma ROMA beneficiará os programadores que desejam testar os seus softwares nativamente no RISC-V. E deve ser fácil transferir o código desenvolvido nesta plataforma para outros sistemas".

Um portátil preparado para o Metaverso

Entre as empresas parceiras deste projeto estão a XC, dedicada ao setor cripto, e a LatticeX Foundation, focava no PoS blockchain e na tecnologia NFT.

Por sua vez, Yuning Liang, fundador e CEO da Xcalibyte e da DeepComputing, acrescenta que "com PoS integrado, NFT e uma carteira do género MetaMask, ROMA nasceu para o Metaverso. Este é o portátil do futuro. Não pouparemos esforços para oferecer a melhor experiência de desenvolvimento nativo RISC-V para os programadores".

É também indicado que os primeiros 100 clientes a pré-encomendar o ROMA vão receber um NFT exclusivo para celebrar a chegada do primeiro computador portátil do mundo para o desenvolvimento de RISC-V. Para além disso, é ainda possível ter um exemplar do ROMA com a inscrição do seu nome ou do nome da sua empresa, mas o stock é limitado.