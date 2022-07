Hisense revela o novo membro da família ULED 4K, a TV U8HQ

A Hisense apresentou a U8HQ Series, a mais recente gama de TVs da empresa. Disponível em modelos de 65” e 55”, esta gama conta com ecrãs mini-LED ULED 4K num elegante design em metal que, segundo a marca, proporcionará um "enquadramento perfeito em qualquer sala de estar".

Venha conhecer as novas propostas.

Com um processador Quad Core MT9900, ambos os televisores apresentam um painel com um tempo de resposta de 8ms e uma resolução máxima UltraHD de 3840x2160. Com ângulos de visibilidade de 178º, apresentam uma frequência de resposta de 120Hz e contraste de 1200:1.

Os modelos hoje apresentados disponibilizam Full Array Local Dimming Pro (160 zonas no modelo de 65” e 112 zonas no de 55”), Dolby Vision Atmos e Imax Enhanced by DTS, entre outros argumentos de peso.

Destaque para o Quantum Dot Color, uma tecnologia que permite otimizar cores para um cenário visual mais atraente, assim como para o modo Game Pro. Especialmente concebido para os adeptos de videojogos, este modo garante uma jogabilidade ultrasuave, reduzindo a latência e melhorando o nível de detalhe com ALLM (Auto Low Latency Mode). Com este modo de jogo, os utilizadores têm um input lag de <20ms para uma resposta mais célere até nas batalhas mais exigentes.

A U8HQ series apresenta suporte para HDR10+. Com esta capacidade, consegue uma variação de brilho mais ampla e uma exibição da paleta de cores ainda mais abrangente.

Desta forma, o utilizador tem acesso a imagens que vão de claros muito brilhantes a pretos ainda mais escuros, passando por uma miríade de cores mais vívidas – e tudo sem perder detalhes e com a garantia de máxima naturalidade.

Os modelos U8HQ oferecem duas portas HDMI 2.1, que oferecem maior capacidade de transmissão de dados quando comparadas com as portas HDMI 2.0 – que também estão de resto presentes nestes televisores. Com o standard 2.1, o equipamento pode processar até 48 GBps – consegue assim processar conteúdo com resoluções de até 10K a 120 Hz.

Nova versão do VIDAA dá vida à U8HQ Series

O VIDAA U6 é a mais recente versão do sistema inteligente para as televisões Hisense. Concebida para privilegiar a interação com os utilizadores, garante acesso aos mais diferentes recursos multimédia e permite instalar apps que enriquecem o ecossistema audiovisual da sua sala de estar.

É totalmente compatível com Alexa e o Google Assistant e está ainda mais fácil de utilizar – basta recorrer ao smartphone, se não quiser usar o comando da televisão.

A U8HQ Series está disponível por um preço de 1199€ (55”) e 1.599€ (65”). Na compra de um destes equipamentos entre 4 e 31 de julho o cliente tem acesso a 3 meses gratuitos de Sport TV.