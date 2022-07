Meta desenvolve sistema de IA que faz tradução em tempo real de 200 idiomas

A Meta, empresa dona do Facebook, há muito que alargou os seus horizontes de "rede social". A criação de um metaverso, por exemplo, quer colocar as pessoas a viver "em sociedade" um mundo paralelo através da realidade virtual. A barreira linguística também terá que ser ultrapassada para que se possam criar verdadeiras ligações e um tradutor eficiente será essencial.

É por isso que, através de um novo modelo de Inteligência Artificial (IA), a empresa de Zuckerberg está a desenvolver um sistema de tradução nunca antes visto.

Atualmente, as ferramentas de tradução já conseguem um alcance incrível e com um smartphone, mesmo sem ligação à internet, já é possível estabelecer uma comunicação em muitos locais, mas a verdade é que as limitações continuam a ser grandes.

Sistema de IA que faz tradução em tempo real de 200 idiomas

O sistema de tradução de IA em desenvolvimento pela Meta, chamado de NLLB-200 (de "No Language Left Behind"), tem como objetivo que "nenhum idioma seja esquecido", para poder chegar ao maior número de população possível, sem que exista uma barreira linguística demarcada.

Para ajudar as pessoas a comunicar melhor hoje e fazer parte do metaverso de amanhã, as equipas de IA criaram o No Language Left Behind, um esforço para desenvolver recursos de tradução automática de alta qualidade para a maioria dos idiomas do mundo.

O NLLB-200, segundo a Meta, já traduz 200 idiomas diferentes com resultados muito mais precisos do que a tecnologia anterior poderia realizar. Ao comparar a qualidade das traduções com pesquisas anteriores de IA, o NLLB-200 obteve uma média superior de 44%. Para alguns idiomas africanos e indianos, as traduções do NLLB-200 foram mais de 70% mais precisas.

Para avaliar e melhorar o NLLB-200, foi criado o FLORES-200, um conjunto de dados que permite aos investigadores avaliar o desempenho desse modelo de IA em 40.000 direções de linguagem diferentes. FLORES-200 permite assim medir o desempenho do tradutor NLLB-200 em cada idioma para confirmar que as traduções são de alta qualidade.

Ambos os sistemas são de código aberto, para que mais pessoas possam contribuir para o seu desenvolvimento e melhoria das traduções. Além disso existe um fundo de 200 mil dólares a ser investido em organizações sem fins lucrativos e investigadores que trabalhem em iniciativas focadas na sustentabilidade, segurança alimentar, violência de género, entre outras, que atuem em países africanos e que que usem o NLLB-200 para comunicar em duas ou mais línguas locais.

Este trabalho irá permitir melhorar ainda mais a fiabilidade das traduções.

O sistema de IA dará também suporte às mais de 25 mil milhões de traduções feitas diariamente nas suas redes sociais mais populares.