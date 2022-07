Pico W: Raspberry Pi lançou nova board por cerca de 5 euros com Wi-Fi

Apesar de todos os produtos que existem no segmento dos mini PC, o Raspberry Pi continua a ser o mais popular do mundo. A par do mini PC, a Raspberry Foundation tem também colocado no mercado várias pequenas placas de programação.

A mais recente placa é a Pi Pico W que está apenas disponível por cerca de 5 euros (6 dólares) e já vem como Wi-Fi.

Chama-se Raspberry Pi Pico W e é a nova placa da Raspberry Foundation que pode ser usada para os mais diversos cenários. A placa é de pequena dimensão e tem um conjunto de especificações muito interessantes.

O novo Pico W foi lançado com o preço de US$ 6 (cerca de 5 euros à taxa de conversão atual) e traz conectividade Wi-Fi 802.11 para o sistema. De relembrar que a versão anterior custava 4 dólares, mas não tinha conectividade Wi-Fi.

Especificações do Raspberry Pi Pico

De acordo com o que foi revelado, o Raspberry Pi Pico tem as seguintes características:

CPU – RP2040 chip. Processador Dual-core Arm Cortex-M0+

Form factor – 21 mm × 51 mm

QSPI Flash – 2MB on-board

Interfacing – 26 GPIO pins, incluindo 3 analógicos de input

2 × UART, 2 × controladores SPI, 2 × controladores I2C, 16 × canais PWM

Sensor de temperatura integrado

Pode operar em ambientes com temperaturas entre os -20°C até +85°C

Baixo consumo energético

Wi-Fi

O que se pode fazer com esta pequena placa?

Deteção de luz e temperatura e controlo desses dispositivos

Dispositivos de deteção de incêndio e segurança de edifícios

Controlos remotos

Brinquedos

Sistemas embebidos

etc

O RPi tem um excelente ecossistema, e se não precisa de conectividade sem fio, este dispositivo é o apropriado. O ambiente VSCode é uma excelente ferramenta para trabalhar com este Raspberry Pi Pico. O MicroPython é surpreendentemente incrível em comparação com a linguagem de programação C, especialmente para novos programadores.

Além do Pico W, estão também disponíveis o Pico H e o Pico WH. Na prática, estes modelos, vêm com sistema para debug.

Raspberry Pi Pico W