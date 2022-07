Polium One: A primeira consola do mundo direcionada para NFTs e blockchain

O mundo avança e espera-se que também avancemos com ele. Tal significa que o mercado tecnológico, que se encontra em constante mudança e evolução, leva também a que surjam novos produtos, novas tendência e também diferentes maneiras de olharmos para este segmento.

Neste sentido, surgiu agora o conceito da Polium One, que basicamente é a primeira consola de videojogos do mundo focada na tecnologia NFT e blockchain.

Consola de jogos Polium One foca-se na tecnologia NFT e blockchain

A empresa Polium anunciou recentemente a sua primeira consola de videojogos do mundo voltada para os jogos Web3, NFTs e blockchain. Trata-se da Polium One e, embora para já ainda seja apenas um projeto, o seu lançamento está previsto acontecer no ano de 2024, sendo que o primeiro protótipo deverá chegar ainda neste ano de 2022.

De acordo com as informações, a consola poderá executar jogos em diferentes blockchains e promete ainda oferecer uma significativa performance em grandes títulos. Na página do produto lê-se que "a consola será forte o suficiente para executar jogos de alta performance e será fácil de usar por um jogador tradicional que não entenda a Web3".

Quem estiver interessado em reservar esta consola, terá que o fazer através da aquisição do "Polium Pass", o qual garantirá um exemplar no dia do seu lançamento e ainda permite o acesso a todo o ecossistema Polium, como foto de perfil NFT, resgate de recompensas com NFTs jogáveis, entre outros.

A empresa afirma que a Polium One terá suporte a 4K, reconhecimento de identificação via digital, 8K HDR, ray tracing e ainda até 120 fps. No site oficial, a criadora mostra que a interface da consola terá um aspeto limpo e apelativo.

Com este equipamento será então possível "fazer o downloads de jogos, metaverso e apps"; "comprar e negociar NFTs e itens no jogo", para além de ter disponível uma carteira virtual para gerir as transações.

O comando é semelhante ao da PlayStation ou Xbox e conta com um botão para aceder à carteira virtual, tem feedback háptico, entrada para auscultador, touchpad e o reconhecimento de ID digital.

No canal Discord dedicado à Polium One, a empresa diz ter experiência no desenvolvimento de hardware e software. Além disso afirma que terão um "protótipo funcional em novembro ou até antes". Segundo a marca:

Iremos mostrar o protótipo ao vivo no YouTube ou será revelado por um influencer muito confiável. O protótipo vai provar que a consola pode executar jogos que estão em diferentes blockchains e criados em linguagens de programação diferentes.

Embora possa parecer uma ideia interessante, as reações ao produto na rede social Twitter não são muito animadoras. Mas nada como esperar pelo suposto protótipo e pelo lançamento oficial para percebermos melhor como é a consola Polium One.