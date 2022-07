ASUS ROG Phone 6 que promete conquistar o segmento dos smartphones gaming

A ASUS Republic of Gamers apresentou hoje a sua nova proposta para o segmento dos smartphones gaming. São cada vez mais os consumidores que escolhem este tipo de smartphones e a crescente oferta de jogos dedicados é também culpada disso.

O ASUS ROG Phone 6 surge em duas versões, a base e a Pro, com o novo SoC da Qualcomm, com um ecrã com taxa de atualização de 165 Hz, 18 GB de RAM e uma enorme bateria de 6000 mAh... mas há mais para descobrir.

ASUS ROG Phone 6: um novo monstro do gaming

A nova série ROG Phone 6 inclui o ROG Phone 6 e o ROG Phone 6 Pro, ambos equipados com a mais recente plataforma móvel da Qualcomm, a Snapdragon 8+ Gen 1, sendo que a versão Pro surge com 18 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Já o modelo base pode ter 8, 12 ou 16 GB de RAM e 256 GB ou 512 GB de armazenamento.

O sistema de arrefecimento GameCool foi atualizado para estes modelos e apresenta uma nova tecnologia de arrefecimento CPU de 360° para obter o melhor desempenho possível.

A capacidade da bateria é impressionante para o segmento, tendo 6000 mAh que proporcionará uma excelente autonomia para sessões de jogo prolongadas. Dispõe de carregamento rápido com adaptador de corrente HyperCharge de 65 watts.

Ecrã, som e câmaras

Ambos surgem com ecrã Samsung AMOLED HDR10+ de 6,78 polegadas que tira partido da tecnologia de afinação exclusiva ROG para alcançar uma incrível taxa de atualização de 165 Hz, uma taxa de amostragem tátil de 720 Hz e ainda uma latência de toque de apenas 23 ms. Este ecrã pode ser definido para 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, 144 Hz, ou 165 Hz para uma melhor experiência de jogo.

Para possibilidades de controlo ainda mais avançadas, o AirTrigger 6 foi significativamente melhorado. Os sensores ultrassónicos suportam completamente vários gestos, incluindo novas características como a Dual Action, Press and Lift, e Gyroscope Aiming.

Além disso, o sistema de áudio GameFX no ROG Phone 6 dispõe de colunas duplas de sete ímanes simétricos que disparam para a frente para efeitos sonoros stereo mais equilibrados. Para quem ainda não se rendeu aos auscultadores wireless, os smartphones vêm com jack de 3,5 mm. De referir ainda que o som foi otimizado pela sueca Dirac. A tecnologia Snapdragon Sound no ROG Phone 6 assegura também um processamento de latência superbaixo para jogos sem atrasos e transmissão de música sem perdas.

A série ROG Phone 6 está equipada com um sistema de câmara tripla com uma câmara principal Sony IMX766 grande angular de 50 MP, uma câmara secundária ultra angular de 13 MP, e uma câmara macro de 5 MP. A câmara frontal é de 12 MP.

A nova série é acompanhada por uma gama completa de acessórios exclusivos ROG Phone 6, incluindo o novo AeroActive Cooler 6 e o protetor de ecrã de vidro ROG Phone 6 Glass Screen Protector.

Preço e disponibilidade

O ROG Phone 6 está disponível em Phantom Black e Storm White, e vem equipado com iluminação Aura RGB na parte traseira, até 16 GB de RAM, e até 512 GB de armazenamento, por 999 £. O ROG Phone 6 Pro está disponível exclusivamente em Storm White, e dispõe de um mini-ecrã a cores ROG Vision na parte traseira, 18 GB de memória RAM LPDDR5 e 512 GB de armazenamento, com um preço de 1.299 €.