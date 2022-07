NASA perdeu o contacto com a nave espacial Capstone a caminho da Lua

A nave Capstone é um orbitador lunar que testará e verificará a estabilidade orbital calculada planeada para a estação espacial Lunar Gateway. O pequeno cubo da NASA é uma peça fundamental para o programa Artemis. Depois de ter sido lançado no final de junho, e com chegada prevista à órbita da Lua em novembro, a NASA revela que perdeu o contacto com a sua nave.

Apesar de haver problemas com a comunicação entre a agência espacial e a nave, o seu trajeto pode ser acompanhado em tempo real num mapa 3D.

NASA não consegue comunicar com a nave Capstone

Segundo informações da agência espacial partilhadas nesta terça-feira de tarde, a NASA perdeu as comunicações com a sua nave espacial Capstone.

A Capstone, ou a Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment, lançada a 28 de junho da Nova Zelândia, tinha tudo para fazer o seu caminho até à órbita da Lua, com chegada em novembro. Até a esta tarde, tudo parecia estar a funcionar normalmente com o pequeno satélite de 25 kg. Quer a descolagem, quer a saída para a sua rota, estava tudo conforme o programado.

A equipa da nave espacial está atualmente a trabalhar para compreender a causa e restabelecer o contacto.

Escreveu a NASA num post publicado no seu blogue.

A nave espacial separou-se com sucesso da fase superior de um foguete Photon dos Rocket Labs a 4 de julho, com o foguete a colocar a nave espacial numa lenta, mas eficiente, trajetória concebida para a colocar em órbita à volta da Lua até meados de novembro.

A Capstone foi concebida para explorar uma órbita invulgar que a NASA espera que venha a acolher uma estação espacial para ajudar os astronautas lunares quando estes começarem a explorar o Polo Sul da Lua no final desta década.

Não é claro se esta missão está ou não em perigo, mas de acordo com uma atualização da NASA, a falha de comunicação parece residir em Capstone e não na Deep Space Network, uma série de antenas de grande dimensão que a NASA utiliza para comunicar com missões fora da órbita da Terra.