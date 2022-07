Finanças: Nova página de internet tem gerado um “verdadeiro caos”

Está com problemas no site das Finanças? O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) referiu recentemente que os constrangimentos da nova página eletrónica da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) continuam “sem resolução à vista”, apontando relatos de “autêntico caos” nos serviços.

Os serviços de finanças vivem "um verdadeiro caos" devido à entrada em vigor de uma nova página informática, numa altura em que, à falta de recursos humanos, somam-se as férias de funcionários, denunciou o STI.

Página das finanças: Problemas no Internet Explorer e Chrome

Segundo avança o sindicato, "tendo em conta o ambiente de extrema carência de efetivos e de meios que se vive na AT" o incidente informático, na página das finanças, que surgiu na passada segunda-feira poderá prolongar-se "nos próximos dias".

Para o STI, "houve mais uma vez falta de planeamento na decisão de entrada e vigor dos novos produtos informáticos, sobretudo pelo facto de o lançamento ser feito numa altura de maior pressão nos serviços" num mês em que "há muitos funcionários em pleno gozo de férias, a somar à já existente escassez de recursos humanos".

O STI refere que têm ocorrido constrangimentos relacionados com o desbloqueio dos pop-ups, que impedem o acesso às aplicações, quer através do Internet Explorer, quer do Chrome, um problema já admitido pela própria Direção-Geral da AT.

O STI lamentou “a falta de planeamento na gestão da AT”, criticando “que se invista em aplicações informáticas que causam mais entropia no trabalho e tornam mais moroso e burocrático o serviço prestado” em vez “de se investir, por exemplo, na renovação do parque informático que está completamente desatualizado”.

“Isso sim poderia ajudar a satisfazer as solicitações dos contribuintes de forma mais rápida e eficaz”, concluiu a estrutura sindical, que já tinha alertado para o problema esta segunda-feira.