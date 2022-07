Foi há poucas semanas que a Google lançou para os seus utilizadores mais uma atualização do Chrome. A versão 103 trouxe algumas novidades, mas preocupou-se principalmente em tornar a navegação na Internet mais rápida e eficiente.

Agora, e do que foi revelado pela própria Google, existe um problema grave de segurança. A correção já existe e está disponível para todos, bastando uma simples atualização do Chrome para a mais recente versão que está disponível.

Sendo um dos browsers mais usados na Internet, o Chrome e a Google carregam uma responsabilidade grande. Este tem de estar livre de problemas e tentar dar aos utilizadores o melhor desempenho possível, com o consumo mínimo de recursos.

É precisamente neste primeiro ponto que recai agora um alerta da própria Google. O seu browser tem algumas falhas de segurança e uma delas deve ser resolvida de imediato. Está já a ser explorada e isso torna-se extremamente grave para os utilizadores.

Ao todo a gigante das pesquisas reportou 4 problemas no Chrome. 3 deles estão marcados como falhas de elevado grau de severidade sendo identificadas como CVE-2022-2294, CVE-2022-2295 e CVE-2022-2296. Todas foram entretanto corrigidas e podem ser mitigadas facilmente.

Estes problemas focam-se principalmente na versão dedicada ao Windows, mas outras plataformas viram a sua versão do Chrome ser também atualizada, com outras falhas menores. É no sistema da Microsoft que existe uma maior urgência na atualização para a versão 103.0.5060.114.

Como sempre, bastará aos utilizadores acederem ao menu do Chrome e escolherem a opção Ajuda. Ai dentro vão encontrar a entrada Sobre o Google Chrome, que devem escolher. No novo separador aberto, a nova versão deste browser da Google deverá ser procurada e instalada em poucos minutos.

Mais uma vez a Google mostra como consegue reagir de forma rápida às falhas do seu browser. O Chrome tem um problema grave, mas que está já a ser tratado e a solução está disponível para todos instalarem, ficando assim protegidos.