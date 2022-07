Astrónomos acabam de detetar asteroide a passar extremamente perto da Terra

Um pequeno asteroide do tamanho de um autocarro irá passar extremamente perto da Terra hoje, quinta-feira (7 de julho), passando num raio de apenas 90.000 quilómetros, ou, noutro comparativo, a cerca de 23% da distância média entre a Terra e a Lua.

A questão do tamanho, velocidade e outros detalhes são importantes, contudo, o mais importante e preocupante é que até há apenas alguns dias, ninguém sabia que estava a caminho.

Asteroide vai passar perto... mas "não olhes para cima"

O asteroide, batizado de 2022 NF, deverá passar em segurança pelo nosso planeta, de acordo com os cálculos do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em Pasadena, Califórnia.

Os astrónomos descobriram esta rocha furtiva utilizando dados do Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS) - um sistema de câmaras e telescópios baseado no Havai com o objetivo principal de detetar objetos próximos da Terra, ou NEOs.

A 4 de julho, os investigadores identificaram o objeto e calcularam a sua dimensão e trajetória aproximada, estimando que a rocha espacial media entre 5,5 metros e 12,5 metros de largura na sua dimensão mais longa.

Devido ao seu tamanho diminuto, 2022 NF não se ajusta aos critérios da NASA para um "asteroide potencialmente perigoso", que geralmente deve medir pelo menos 140 metros de comprimento e passar num raio de 7,5 milhões de km da Terra, de acordo com o site Space.com.

Embora o asteroide recentemente detetado navegue bem dentro desta distância, é demasiado pequeno para ser considerado uma ameaça existencial à Terra. A rocha que vai fazer a sua aproximação mais próxima da Terra hoje, 7 de julho, começou a ser visível a alguns telescópios a partir de ontem, quarta-feira (6 de julho).

O Projeto Telescópio Virtual irá animar o voo do asteroide a partir do seu telescópio em Roma, a partir das 21 horas (hora de Portugal continental).

Há milhares de rochas debaixo de olho, mas muitas mais incógnitas

A NASA e outras agências espaciais monitorizam de perto milhares de NEOs como este. Raramente representam uma ameaça para a Terra - mas, alguns grandes asteroides podem revelar-se perigosos se as suas trajetórias se alterarem.

Em novembro de 2021, a NASA lançou uma nave espacial deflectora de asteroides chamada Double Asteroid Redirection Test (DART), que irá bater de frente no asteroide Dimorphos de 160 metros de largura no outono de 2022.

Conforme demos a saber, a colisão não irá destruir o asteroide, mas pode alterar ligeiramente o caminho orbital da rocha espacial. A missão ajudará a testar a viabilidade da deflexão da rocha, caso algum futuro asteroide represente uma ameaça iminente ao nosso planeta.