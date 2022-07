Netflix diz que a série “Stranger Things 4” já foi vista mais de mil milhões de horas

Não é novidade para ninguém que a Netflix ainda continua a ser a plataforma de streaming mais popular no que respeita a filmes e séries. E para além de alguns clássicos, a empresa também disponibiliza alguns conteúdos originais, como é o caso do sucesso Stranger Things.

Nesse sentido, segundo a Netflix, a recém lançada quarta temporada desta série já foi vista num total impressionante de mais de mil milhões de horas.

Stranger Things 4: mais de mil milhões de horas assistidas

Se ainda não viu, certamente que pelo menos já ouviu falar na série Stranger Things. Esta série original Netflix conta as aventuras de um grupo de amigos que se envolvem numa série de eventos sobrenaturais na pacata cidade de Hawkins. Enfrentam criaturas monstruosas, agências secretas do governo e ainda exploram dimensões paralelas.

Recentemente, no passado dia 1 de julho, estreou na versão portuguesa da plataforma de streaming a quarta temporada desta série e os dados mostram que já é um verdadeiro sucesso, sendo mesmo a segunda série mais popular da Netflix depois de "Squid Game".

De acordo com o que revelou a empresa, Stranger Things 4 conseguiu um total de 1,15 mil milhões de horas de exibição só nos primeiros 28 dias do lançamento de cada uma das partes. Segundo o canal The Hollywood Reporter, os primeiros sete episódios contaram com um tempo de exibição de 930,32 milhões de horas nos 28 dias seguintes à sua estreia. Por sua vez, os episódios 8 e 9 conseguiram 221 milhões de horas visualizadas no período entre o dia 27 de junho a 3 de julho.

Com estes números, a série apenas tem à frente a também popular Squid Game, a qual ultrapassou as 1,65 mil milhões de horas visualizadas nos primeiros 28 dias de lançamento e, como tal, atualmente é considerada como a série mais vista de sempre da Netflix.

Por sua vez, a empresa de streaming ainda não revelou se esta popularidade de Stranger Things 4 teve algum impacto significativo no aumento do número de assinaturas do serviço.

Já viu Stranger Things 4?