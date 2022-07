O fim do negócio para a compra do Twitter por Elon Musk veio a público no final da semana passada. O homem forte da Tesla terá notificado a rede social que não iria avançar com o negócio, alegando que muita informação apresentada foi falsa e enganosa.

Esta parece ser uma situação que veio para ficar e que deverá ainda demorar muito tempo a ser resolvida. Agora, e para manter a situação controlada, o Twitter pediu aos seus funcionários para não partilharem informações ou opiniões nas redes sociais.

O negócio milionário para a compra do Twitter por Elon Musk mudou ao longo do fim de semana. Um negócio que estava a perder o seu momento acabou por ser cancelado e os 44 mil milhões que se esperavam que mudassem de mãos afinal não vão avançar.

Este cenário terá feito disparar alguns alarmes do lado do Twitter, que sabe que todas as situações podem ser aproveitadas pela equipa de advogados de Elon Musk. Assim, e para evitar problemas, o Twitter pediu silêncio aos seus funcionários, quer em opiniões, quer em informações adicionais.

Equipa, Hoje recebemos um aviso da suposta rescisão de Elon Musk, e o Conselho do Twitter emitiu a seguinte declaração em resposta (veja o Tweet do nosso presidente Bret Taylor aqui): "O Conselho do Twitter está comprometido em fechar a transação no preço e nos termos acordados com o Sr. Musk e tem planos para entrar com uma ação legal para fazer cumprir o acordo de fusão. Estamos confiantes que prevaleceremos no Tribunal de Chancelaria de Delaware". Dado que este é um assunto legal em andamento, deve abster-se de Tweetar, Slacking ou partilhar qualquer comentário sobre o acordo de fusão. Continuaremos a partilhar informações quando pudermos, mas saiba que seremos muito limitados no que podemos compartilhar nesse meio tempo. Sei que este é um momento incerto e agradecemos a sua paciência e compromisso contínuo com o importante trabalho que temos em andamento.

No comunicado que pode ser visto acima, a rede social revelou ainda que irá partilhar informações com os funcionários ao longo do tempo e à medida que esta surja. Ainda assim, alertou também que irá ser comedida nessa mesma partilha de informação.

O Twitter acredita que irá conseguir fazer avançar o negócio, sendo para isso necessário recorrer aos tribunais. É curioso ver este pedido agora feito, uma vez que a postura dos funcionários da rede social foram uma das críticas mais vezes feitas por Elon Musk.