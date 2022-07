Ao longo dos anos as comparações entre o Linux e o Windows 11 e outras versões têm acontecido de forma recorrente, com resultados mistos e sem haver sempre um vencedor claro. Com as novas versões do Windows, com cada mais utilizadores, é normal que estas se repitam.

A mais recente colocou o Windows 11 frente ao Ubuntu e ao Clear Linux para comparar o desempenho. Os resultados finais são interessantes, mas certamente vão deixar muitos utilizadores admirados com as diferenças obtidas.

Não é nova a comparação do Windows 11 com a concorrência Linux, nas suas várias distribuições. Estas avaliações têm acontecido de forma recorrente e sempre com o objetivo de avaliar como o novo sistema da Microsoft se comporta face aos restantes sistemas.

O sistema de análise seguido foi o mesmo que nas comparações anteriores, tendo sido realizado pelo site Phoronix, responsável por outros testes anteriores. As distribuições escolhidas para enfrentar o Windows 11 fora o Ubuntu 22.04 LTS, o Ubuntu 22.04 LTS com o kernel 5.18 e o Clear Linux 36580.

Em termos de hardware foi também usado um sistema padrão composto por vários elementos conhecidos. Falamos de um processador Intel Core i9 12900K, uma motherboard ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WiFi, 2 pentes de memória de 16 GB DDR5-6000, um SSD NVMe de 500GB WD_BLACK SN850 e uma GPU Radeon RX 6800 XT.

Como pode ser visto nas imagens anteriores, o Windows 11 Pro esteve sempre abaixo dos restantes sistemas nos testes. As diferenças são muitas vezes pequenas, mas suficientes para que o sistema da Microsoft fique sempre atrás do Linux.

Ainda assim, e no resultado geral dos testes o Windows acabou por ficar abaixo da sua concorrência direta no universo Linux. A diferença não é substancial e mostra que o sistema da Microsoft tem melhorado ao longo dos meses e a cada nova atualização lançada.

Menos positivo é ver que a última análise do género tinha colocado o Windows 11 acima do que o Linux oferecia aos utilizadores. Foi numa especificação concreta de hardware, mas que se esperava menos positiva. Os resultados agora apresentados contrariam estes resultados.