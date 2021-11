Muito para além da parte gráfica, a Microsoft fez um trabalho excelente no que toca ao desempenho do Windows 11. Este novo sistema tem dado provas de que está À frente das restantes propostas e que provavelmente irá dominar o mercado.

Uma comparação recente veio colocar novamente frente a frente o Windows 11 com o Linux, com um resultado interessante. A proposta da Microsoft bateu o rival e mostrou como está adaptado aos processadores Alder Lake-S da Intel.

Quando a Intel apresentou os seus novos processadores Alder Lake-S, a Intel destacou o trabalho que tinha realizado com a Microsoft. Este passou por desenvolver o Windows 11 e adaptá-lo da melhor forma para estas novas propostas da fabricante de processadores.

Esse resultado acaba por ser óbvio, mas ainda não tinha sido quantificado ou sequer medido. Foi isso que o site Phoronix realizou agora, usando uma plataforma padrão: Core i9-12900K, ROG STRIX Z690E GAMING WIFI, 64GB Corsair DDR5-4400, Windows 11 Pro Build 22000.

Na grande maioria dos testes o Windows 11 bateu as propostas mais recentes no campo do Linux, mostrando a sua capacidade. Este sistema está acima da concorrência e isso ficou provado nos testes que foram realizados em várias áreas.

Dos 104 testes realizados, o Windows 11 venceu a maioria, com 45% a pertencer-lhe como resultado positivo. No campo contrário, o sistema da Microsoft só ficou na última posição em 23% dos testes a que esteve sujeito nesta comparação.

Algo que ficou claro nestes testes foi que as várias distribuições Linux precisam ainda de ser otimizadas para estes novos processadores. Vê-se de forma clara que estão prontas para correr na plataforma anterior da Intel, a Tiger Lake.

Com este resultado, a Microsoft mostra como está a conseguir aproveitar de forma única as novidades da Intel. Muitas das novas tecnologias permitem obter um melhor desempenho, colocando em paralelo o processamento e garantindo que o utilizador obtém ainda mais do seu PC.