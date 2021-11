A Samsung tem estado a apostar na atualização para o Android 12 de forma muito ativa. Esta versão do sistema da Google está já pronta para ser testada em muitos smartphones e até já está a ser enviada para o Galaxy S21.

A marca tem já planos para continuar esta atualização e agora revelou todos os seus planos. Numa publicação feita no seu site, a marca coreana revelou as datas dos próximos lançamentos do Android 12 e quais os smartphones que as vão receber.

Android 12 e One UI 4 chegam em breve

A Samsung tem os seus programas de teste do Android 12 a decorrer. Quer avaliar a sua nova One UI 4 para garantir que todos os desenvolvimentos feitos estão livre de problemas e que trazem as funcionalidades certas e que os utilizadores necessitam.

Estes testes correram de tal forma bem que apenas 1 mês após serem iniciadas no Galaxy S21 a Samsung conseguiu apresentar e lançar a primeira atualização. Esta começou ontem e deverá alargar-se em breve a mais equipamentos.

Samsung revelou os seus planos

Há ainda a dúvida sobre o resto dos lançamentos, que vão trazer o Android 12 aos restantes smartphones da marca. Até agora a Samsung tinha revelado apenas os modelos que iam receber a atualização, mas sem revelar datas para a chegada da One UI 4 e o Android 12.

Pano de atualização da Samsung para o Android 12 Novembro de 2021 Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21 Dezembro de 2021 Galaxy Z Fold3 5G

Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy Note20 Ultra

Galaxy Note20

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Flip 5G Janeiro de 2022 Galaxy Fold 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy S20 FE

Galaxy S10 5G

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy A52s 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy Quantum2 Fevereiro de 2022 Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+ Abril de 2022 Galaxy A51 5G

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy A90 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Jump

Galaxy A Quantum Maio de 2022 Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab Active3

Galaxy A32

Galaxy A31

Galaxy A12

Galaxy Buddy

Galaxy Wide5

Galaxy Tab A7 (2020) Junho de 2022 Galaxy Tab A7 Lite Julho de 2022 Galaxy A21s

Galaxy Xcover5

Galaxy M12

Pois essa informação acabou por ser revelada, ainda que de forma antecipada e sem que fosse esperada pela marca. Publicada pela Samsung Coreia, foi depois retirada de forma rápida, tendo sido ainda assim captadas imagens deste plano.

Smartphones recebem em breve a novidade

O que estava nessa publicação revelou que a grande parte dos lançamentos do Android 12 para os smartphones Samsung deverá acontecer em breve. Os planos apontam para dezembro deste e janeiro do próximo, estendendo-se ainda assim até julho de 2022.

Importa lembrar que estes são planos para o lançamento do Android 12 e da One UI 4 para os smartphones da marca na Coreia. Ainda assim, estes não devem estar muito distantes do que a Samsung prevê usar no mercado global e nos diferentes países.