Mesmo com o mercado a ajustar os preços dos smartphones, a Apple tem conseguido manter o preço do iPhone estável. Todos os anos há ajustes, mas que têm vindo a ser relativamente justificados face à evolução da própria tecnologia.

No entanto, informações recentes apontam para que a Apple venha a aumentar o preço do iPhone 14, acima do esperado. Tudo aponta para que ao ser lançado custe mais 100 dólares.

Ao longo dos últimos anos, o preço dos smartphones, principalmente os de topo, têm disparado. Estes estão cada vez mais caros, com valores que muitos encaram como sendo demasiado elevados para o que oferecem aos utilizadores.

A mais recente informação foca-se agora no próximo smartphone da Apple, o iPhone 14. A informação existente aponta para que a gigante de Cupertino faça um ajuste ao preço deste equipamento, mas no sentido de o tornar ainda mais caro face aos anos anteriores.

Conversámos com o especialista da indústria de tecnologia Dan Ives, que alertou para um grande aumento de preços. Acreditamos que um aumento de preço de 100 dólares está a chegar para o iPhone 14

| disse Dan, da Wedbush Securities, ao The Sun

A informação que foi recolhida junto de Dan Ives, um analista da Wedbush, aponta para um ajuste de 100 dólares no preço final do iPhone 14. Este deverá surgir já no próximo mês de setembro, como é normal acontecer todos os anos.

As razões apontadas para este novo cenário são até já bem conhecidas. Ao longo de toda a cadeia de matéria-prima e de produção os preços têm aumentado e isso leva a que o preço final do iPhone 14 dispare no valor apresentado, passando a Apple esse aumento para os consumidores.

Ainda está por confirmar este movimento da Apple, dado que há alguns fatores que podem inverter este processo. As taxas de câmbio globais estão a ajustar-se e a empresa já ajustou preço de alguns dos seus dispositivos nos últimos meses em alguns mercados.

Este é um cenário que a maioria dos potenciais clientes da Apple pretende ver para o iPhone 14. Ao aumentar em 100 dólares, provavelmente 100 euros na Europa, este smartphone torna-se ainda mais difícil de aceder para a maioria, numa altura muito complicada em termos económicos.