Farto de publicidade no Windows 11? Esta app ajuda-o a acabar com este problema

A Microsoft parece estar a apostar cada vez mais na publicidade e a colocá-la em novos locais do Windows 11. Claro que os utilizadores não estão satisfeitos com este novo rumo e começaram já a tomar medidas. A prova disso é esta nova app, de nome OFGB, que surge agora e que consegue eliminar de vez com a publicidade no Windows 11.

Farto de publicidade no Windows 11?

São muitas as situações em que a Microsoft resolve inovar no Windows 11 e que acabam por trazer alterações não desejadas. A maioria destas acabam por trazer publicidade ou outro tipo informação que tenta convencer os utilizadores a usar outros produtos da Microsoft ou dos seus parceiros.

Claro que esta publicidade não desejada pode ser desabilitada, desativada ou escondida, mas não é um processo simples e direto. Obriga os utilizadores a navegarem nas definições e a alterar vários parâmetros, ou simplesmente a terem de mexer no registo do Windows 11, algo que não é aconselhado.

A app OFGB ajuda-o a acabar com este problema

A app OFGB (Oh Frick Go Back) vem resolver este problema e dar aos utilizadores do Windows 11 uma forma de remover esta publicidade. A sua interface não podia ser mais simples e apresenta apenas uma lista de opções onde os anúncios da Microsoft podem surgir.

Os utilizadores só precisam de escolher o que querem desativar e esta publicidade desaparece de imediato do Windows 11. Não requer que parte do sistema da Microsoft seja alterado ou removido, sendo por isso simples de reverter a qualquer momento e assim colocar o sistema na sua forma original.

Quem usa o Windows 11 e quiser testar esta nova app só precisa de aceder à sua página do Github e verificar toda a informação disponível. O executável do OFGB está disponível também nesta área e pode ser descarregado de forma simples. Aqui vão encontrar novas versões à medida que forem sendo lançadas.

O mais curioso desta ferramenta que poderá ser útil para todos é o interesse do seu criador. É um adepto ferrenho do Linux e mesmo assim resolveu ajudar os utilizadores do Windows 11. A prova disso está mesmo no final da sua página do Github, onde encontram a expressão “Psst, Want to avoid all this mess? Try Linux!”.