A novela da compra do Twitter por Elon Musk ganhou nas últimas horas alguns desenvolvimentos importantes. O homem forte da Tesla tomou a decisão que muitos esperavam e vai abandonar a compra da rede social.

O que probamente não se esperava era esta resposta do Twitter, que quer mesmo avançar com o negócio. As mais recentes informações dão conta de que o acordo estabelecido será para cumprir e quer avançar para os tribunais para o conseguir.

Apesar de não parecer estranha para muitos, a decisão de Elon Musk caiu como uma bomba no mundo da tecnologia. Depois de muitos problemas e trocas de acusações, a compra do Twitter acabou por cair e os 44 mil milhões apontados para este negócio não vão trocar de mãos.

Ainda assim, e ao contrário do que se esperava, o Twitter e o seu conselho de administração querem mesmo efetivar este negócio e ponderam já as medidas necessárias para o conseguir. A medida mais direta e mais óbvia será avançarem para os tribunais.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.