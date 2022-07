Mesmo com o iOS e o iPadOS 16 a ser preparado pela Apple, a marca não deixou de atualizar a versão atual e dar-lhe algumas novidades. A somar a estas novidades há ainda a chegada de correções de problemas e algumas melhorias gerais.

O que não se espera é que as atualizações tragam problemas e impeçam os dispositivos de funcionar corretamente. Isso parece estar a acontecer com o iPadOS 15.5, que trouxe um novo problema ao iPad mini 6. Este deixou simplesmente de carregar em muitos casos.

Apesar de não estar ainda disseminado de forma global, há uma falha que está a surgir no ecossistema da Apple. Esta afeta o iPadOS 15.5 e aparentemente foca-se apenas no iPad mini 6, a mais recente versão a chegar ao mercado.

As queixas parecem acumular-se nos fóruns da Apple (1, 2, 3, 4) e não existe ainda uma razão para que esteja a acontecer. Do que é descrito, o iPad mini deixa de carregar, havendo apenas uma solução para este problema que pode ser complicado para os utilizadores.

Do que é descrito pela própria Apple, num memorando interno, esta solução deverá ser a recomendada aos utilizadores. Falamos do reiniciar do tablet da marca, que após este passo parece ficar a funcionar corretamente, durante algum tempo.

Há que notar que esta solução não funciona sempre, havendo situações em que o problema se mantém. A Apple também não recomenda a troca do iPad mini 6, visto que entende ser uma falha associada ao sistema operativo e ao seu software.

Espera-se que esta questão seja resolvida em breve e que surja através de uma simples atualização do iPadOS. A Apple reconheceu o problema, apesar de não ter revelado qualquer informação adicional sobre a sua origem ou como resolver de forma definitiva esta falha.

Apesar de estar já a ser desenvolvido, de forma paralela ao iPadOS e iOS 16, a próxima atualização poderá não resolver este problema. Resta saber como vai a Apple abordar este problema e tratar de o resolver no iPad mini 6.