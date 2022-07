O mercado dos smartphones tem estado a oscilar e a apresentar um rumo que poucos conseguem perceber. As restrições recentes foram a causa óbvia da redução das vendas, mas a verdade é que há números animadores.

Os dados mais recentes mostram que o domínio das marcas já conhecidas continua presente, mas com diferentes posições. O crescimento abrandou, mas as marcas de smartphones dominaram o mercado no início de 2022 têm uma palavra a dizer.

A pandemia e todos os problemas na cadeia de distribuição vieram mudar o cenário do mercado dos smartphones. As vendas tiveram um abrandamento muito grande, que ainda não foi possível recuperar, mesmo com algumas marcas a reagirem.

Uma análise recente veio avaliar o mercado dos smartphones e perceber quais as marcas que estão no topo desta categoria. A primeira e mais óbvia conclusão foi que o abrandamento nas vendas continua. Os valores do primeiro trimestre de 2022 apontam para 8,9% face ao mesmo período de 2021.

No que toca às marcas que competem neste mercado, os dois líderes são bem claros e estão neste patamar há já muito tempo. A Samsung e a Apple partilham os 2 lugares de topo, com uma vantagem confortável face aos restantes concorrentes.

De acordo com os dados da BanklessTimes, as vendas da Samsung no primeiro trimestre de 2022 estão muito à frente da Apple. A marca Coreana colocou no mercado 73,6 milhões de smartphones, ou seja, mais 17 milhões de unidades que a Apple. Este valor coloca a criadora dos Galaxy com 23,4% de quota de mercado.

Já a Apple, como vimos antes, colocou no mercado um total de 56 milhões de smartphones durante o início de 2022. Este valor revela um crescimento de 2,2% face ao ano anterior, sendo das poucas a conseguir este resultado. Com este valor, a Apple reclama 18% de quota de mercado.

O resto desta lista é ocupado com marcas como a Xiaomi, a OPPO e a Vivo, que curiosamente têm perdas substanciais em muitos dos marcados onde estão presentes. Este abrandar tem sido parte importante da evolução menos positiva do mercado, como vimos.