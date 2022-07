Apesar de estarmos numa fase de crescimento dos veículos elétricos, com novas propostas a chegar ao mercado, a Tesla continua a dominar esta área. É uma das marcas que mais tecnologia tem mostrado e quer definir assim o rumo a ser seguido.

Com toda esta posição, esperava-se que a Tesla tivesse uma posição quase garantida. A verdade é que está a perder terreno em vários mercados e a Europa é um exemplo. Ainda assim, O Model Y passou a ser o carro elétrico que está a dominar as vendas.

Apesar de não ser o mercado nativo da Tesla, a Europa é um dos que mais impacto tem na marca americana. Esta tem presente neste território uma das suas fábricas, que vai dotar ainda mais a oferta e diminuir os tempos de espera para as entregas e até influenciar o seu preço final.

Uma análise recente, focada nos números dos primeiros 6 meses para as diferentes marcar de carros elétricos, mostrou uma nova realidade. A Tesla continua a ter um peso importante, mas muitas outras marcas estão a crescer e a ganhar espaço no mercado da Europa.

O primeiro semestre de 2022 viu o mercado europeu de veículos elétricos crescer de forma firme. Ao todo foram registados 633.200 carros elétricos, com um aumento de 31% face aos 485.000 registados no mesmo período de 2021. Face a todos os veículos, os elétricos representam já 11,4% das vendas na Europa.

Em termos de modelos e de vendas, o cenário parece aqui mais positivo para a Tesla. Apesar de o Model 3 estar a perder mercado, com um valor de 40% face a 2021, é no Model Y que a Tesla parece ter de apostar. Este chegou no final de 2021 à Europa, mas é já o modelo mais vendido

A atenção deve ser ainda focada na BMW, que é uma das marcas com maior crescimento na Europa, com o iX, iX3 e i4 a receberem uma resposta positiva do público. Hyundai Ioniq 5 e o Kona, o Kia EV6 e o ​​Niro, e o Fiat 500e estão também muito bem posicionados nesta lista.

Depois de anos quase sozinha no mercado dos elétricos, a Tesla ganha agora concorrência à sua altura. A Europa parece ser um palco onde a marca terá de lutar para se manter no topo e o Model Y parece ser a arma indicada para o conseguir.