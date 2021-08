Tesla Model Y vai começar a ser entregue em Portugal já nos próximos dias

De forma bem decidida e firme a Tesla tem conseguido conquistar os vários mercados onde está presente com os seus carros elétricos. A sua mais recente proposta, o Model Y, começa agora a chegar aos mercados onde vai estar presente.

Com um interesse grande no nosso país, a Tesla tem uma boa notícia para os condutores em Portugal. O Model Y vai chegar dentro de dias aos clientes que já encomendaram esta nova proposta da marca.

Portugal está desde cedo nos planos da Tesla. Os modelos anteriores da marca depressa ficaram disponíveis no nosso país, revelando uma atenção e um empenho em ter o mercado europeu coberto rapidamente, com todas a suas propostas.

A grande notícia é mesmo a chegada do Model Y a Portugal. O novo carro elétrico já tinha sido apresentado e agora materializa-se nas mãos dos clientes que já o tinham encomendado. Caso a compra seja realizada agora, a entrega fica garantida para o próximo mês.

Nesta fase de lançamento, o Tesla Model Y estará disponível apenas na versão Long Range AWD, cujo preço começa nos 65.000 euros. Mais tarde, no início do próximo ano, chegará o modelo Performance, com um preço base de 71.000 euros.

O modelo disponível, o Long Range AWD, tem garantido pela Tesla uma capacidade de aceleração dos 0 aos 95,5 km/h em 3,5 segundos, assim como uma velocidade máxima de 249 km/h. No campo da autonomia, a marca promete uma capacidade de 480 quilómetros, segundo a norma WLTP.

O modelo Performance, a chegar mais tarde, terá presente a tração integral permanente, e também de uma aceleração dos 0 aos 95,5 km/h em 4,8 segundos. A velocidade máxima é de 217 km/h e a Tesla garante uma autonomia WLTP na ordem dos 505 quilómetros.

O Model Y quer mudar um pouco as propostas da Tesla. Este SUV de dimensões menores garante 7 lugares (opcionais) ou uma capacidade de carga de 2100. O seu preço, longe de ser acessível, está ainda assim abaixo de outras propostas da marca em Portugal, bem mais elevadas.