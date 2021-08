Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Estou a apagar estes emails porque são SPAM, estou a fazer bem?

Recebo diariamente vários mails oferecendo telemóveis por um euro com o endereço da FNAC. Isto é burla? Eu não respondo e apago como spam. Estou certo ? Abel Fontes

Resposta:

Abel,

Sim, trata-se naturalmente de uma burla. A menos que fosse um concurso devidamente autorizado, como diz o velho ditado, “ninguém dá nada a ninguém”.

Nesse email, provavelmente terá uma ligação a um site fraudulento, com aspeto dissimulado, com o objetivo de obtenção dos seus dados pessoais, a vulgar técnica de phishing.

Deverá classificar sempre esses sites como spam, pois o próprio email vai “aprendendo” com esse tipo de classificações e filtrará cada vez melhor os emails que lhe chegam.

[Respondido por Hugo Cura]

Que software me recomendam para esta função?

Muito bom dia pplware, Antes de mais, quero dar os parabéns por todos os temas que são abordados no vosso site, que é são, sem duvida de excelência. Sempre que posso (quase todos os dia), leio com muita atenção... Escrevo, para pedir uma opinião vossa sobre um software que tento procurar e não encontro, e penso que nunca foi abordado no site. O que preciso? Um software, muito simples, onde coloque um problema, e as várias soluções que foram ou vão sendo encontradas para o resolver. Será que existe? Não preciso de um software de tickets ou registo de pedidos de assistência técnica ... Apenas onde fosse possível registar o problema e a sua ou suas resoluções. Se me puderem ajudar ou dar uma sugestão, agradecia. Muito obrigado e continuem a fazer um excelente trabalho. Melhores cumprimentos | Best Regards | Saludos Cordiales Miguel Carvalho

Resposta:

Miguel,

A solução que procura existe há muitos anos e chama-se Wiki. Este formato de base de dados de conhecimento é já o padrão para organizar o tipo de informação que quer guardar.

Fala num software mas infelizmente não indica a plataforma para a qual deverá ser adaptado. Assim, e para lhe dar uma ideia do que poderá usar, vamos deixar algumas alternativas para Android e para Windows.

No caso do sistema operativo para smartphones, tem como propostas o seguinte:

Quanto ao Windows, as alternativas podem ser as seguintes:

Deixamos ainda uma menção honrosa para um software que poderá usar em qualquer uma destas duas plataformas.

Falamos do OneNote da Microsoft que tem uma filosofia parecida e que é uma das melhores propostas da sua categoria. Experimente o que esta app oferece e provavelmente vai ficar rendido às suas capacidades.

[Respondido por Pedro Simões]

Como posso acabar com estas mensagens que não pedi no smartphone?

Exmos. Srs. Ultimamente, tenho recebido mensagens de diversas Firmas ( Staples, Continente, Worten e muitas outras), sem número telefónico e que são pura e simplesmente, publicidade. Eu já tentei algumas formas para ver se conseguia travar de vez com estas mensagens, inclusive, até já mandei um e-mail para uma delas pedindo para acabar com o envio dessas mensagens, mas nem sequer responderam. Como é lógico não quero bloquear todas as mensagens, por isso, gostava de saber se V. Exas., como peritos dentro da informática relativa aos " Androide ", que eu muito aprecio e me tem ensinado muito, agradecia caso seja possível bloquear este tipo de mensagens, que não tem número associado, pois se tivesse era simples. Agradeço a atenção dispensada. Cumprimentos Alberto Almeida

Resposta:

Alberto,

A solução para o seu problema estará dentro do Android e numa aplicação da Google bem conhecida.

Falamos da aplicação Mensagens, onde pode ler os SMS que lhe vão enviando. Conforme reportámos em 2019, esta agora tem a capacidade de detetar SPAM e aprender com os utilizadores para detetar situações no futuro.

Assim, o que recomendamos é que instale a app e a defina como a usada para ler as SMS. Aproveite e ative a proteção contra SPAM como indicámos neste artigo.

O que tem de fazer depois é, para cada mensagem dessas que receber marcá-la como SPAM. Para isso escolhe a mensagem, ficando a carregar nela até surgir o menu de topo.

Nesse menu tem um sinal de stop, que é o botão para bloquear o número e reportar SPAM. Deve repetir esse processo para cada nova mensagem que for recebendo.

Com o tempo o sistema irá aprender e passar a marcar esse tipo de mensagens diretamente para o SPAM nem que as mesmas o incomodem.

[Respondido por Pedro Simões]

Que extensões usar para gerir as passwords do iCloud no browser?

Pplware, Referem no vosso artigo sobre as novidades do iCloud para Windows que existem 2 extensões para o browser. Gerir as passwords do iCloud no Windows? A Apple já trouxe a solução Conseguem dizer-me qual é a extensão para Edge e Chrome? Obrigado, Vasco Ranita

Resposta:

Vasco,

Podemos e iremos indicar quais as extensões, mas ao usar a aplicação no Windows esta irá propor a instalação das extensões nos browsers.

Este é um processo automático e que irá acontecer sem a sua intervenção, mas apenas após o seu consentimento.

Poderá usar as extensões, mas é recomendado que tenha também instalada a aplicação da Apple para uma melhor gestão destes componentes da sua conta iCloud.

Assim e como prometido, aqui ficam os links para as extensões do Edge e do Chrome:

[Respondido por Pedro Simões]

Que se passa com o Menu Iniciar do meu Windows 10?

Olá boa tarde, Mais uma vez recorro ao vosso conhecimento para resolver um problema que me está a incomodar. O menu iniciar não abre de maneira nenhuma. Só abre um menu de texto vertical carregando com o botão direito do rato. Isto aconteceu após uma das ultimas actualizações. Tenho a versão 21H1 do Windows 10, instalada em 2021/08/15. Cumprimentos, Victor Viegas

Resposta:

Victor,

Esse é um problema que está a ser largamente reportado, por afetar uma quantidade significativa de utilizadores.

O problema pode ter várias origens, e sem conhecer os softwares que usa não é possível determinar qual será a origem do problema. No entanto, existem várias formas de o corrigir, dependendo da origem do problema.

A forma que, aparentemente, tem maior sucesso, consiste numa correção ao registo do menu iniciar, e para o fazer basta executar um comando. Como não tem acesso ao menu iniciar para lançar a linha de comandos, pode clicar com o botão direito no tal menu vertical que refere, e escolher a opção Executar. Aí, escreva cmd e clique OK. Há outras formas, como as teclas Win+R ou Ctrl+Shift+Esc > Ficheiro > Executar nova tarefa. Escolha a que preferir.

Já na linha de comandos, coloque o seguinte comando e prima ENTER:

Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}

Assim que o fizer, reinicie o Windows e o menu iniciar deverá já estar corrigido.

Se não resolver, poderá correr o comando sfc /scannow, utilizando o mesmo método para aceder à linha de comandos. Este comando irá analisar os ficheiros na busca de uma falha na integridade dos ficheiros, procurando corrigi-la.

[Respondido por Hugo Cura]

Que aspirador para o meu apartamento devo escolher?

Bom dia, não sei se poderá ser por esta via mas gostava da vossa opinião... já estive a pesquisar mas o que vi não é muito especifico. Procuro um aspirador robot para apartamento 150 m2, boa autonomia, monottorizaçao à distância... caracteristicas básicas relativamente a um adequado AR. No entanto uma caracteristica que procuro é que seja igualmente silencioso e sobre esta característica não consigo encontrar grande opiniões. Podem sugerir? Estou mais tentada para a marca xiaomi... Obrigada

Resposta:

Sara,

As várias marcas de aspiradores mais conhecidas, como iRobot, Ecovacs, Roborock ou Xiaomi, têm todas um ruído de aspiração semelhante e, a maior parte deles, têm geralmente 3 velocidades de aspiração, onde é tido o cuidado para minimizar o ruído.

O processo de aspiração, baseado na sucção, só por si exige que haja ruído… se não houver, então muito provavelmente a aspiração é má e deixa de cumprir a sua função mais importante.

Assim, a minha recomendação passa por um modelo com melhor relação qualidade/preço, que é precisamente o Roborock S5 Max que analisámos no ano passado:

Existe um modelo mais recente mas equivalente, que é o Roborock S6 Pure. São É um robô tecnologicamente muito completo, adequado à necessidade que descreve e ao nível dos melhores do mercado, onde apenas não inclui o sistema de vibração na mopa para simular a ação de esfregar, agora presente em alguns modelos de topo. Exemplo disso é o Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI, que também analisámos aqui:

São preços significativamente diferentes, e aqui o orçamento disponível poderá ditar a escolha.

[Respondido por Hugo Cura]

