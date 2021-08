Os níveis de personalização do Windows 11 são muito grandes. Os utilizadores podem mudar muitos dos elementos gráficos deste sistema, tornado-o personalizado e adaptado ao que querem ter para usar.

Hoje trazemos mais um exemplo desta liberdade que dá aos utilizadores. Falamos da imagem do ecrã de bloqueio, que pode ser personalizada e mudada sempre que o utilizador pretender. As possibilidades são muitas desde que sabem onde alterar. Veja como o pode fazer.

À medida que vamos conhecendo o Windows 11, fica claro que a aposta da Microsoft é muito grande. Este novo sistema quer ultrapassar a versão anterior e elevar a experiência de utilização a novos níveis.

No que toca à personalização deste sistema, as propostas da Microsoft são muitas. As áreas que podem ser alteradas e ajustadas são muitas e garantem que os sistemas ficam únicos e totalmente diferentes, no que toca à sua imagem.

A mudança da imagem do ecrã de bloqueio é um processo simples, desde que saiba onde o fazer. Abra as Definições do Windows 11 e procure do lado esquerdo a entrada Personalização. Isso vai alterar as entradas do lado direito.

Nesta coluna deve agora procurar a entrada ecrã de bloqueio, que deve abrir para ter acesso a novas opções. É aqui que no topo vai ver a imagem e os elementos do ecrã de bloqueio, e onde pode acompanhar a mudança que vão realizar.

Deverá estar presente no topo a opção para personalizar o ecrã de bloqueio, com a opção destaque do Windows ativa. Esta recolhe da Microsoft uma imagem nova todos os dias, sempre de elevada qualidade, como já estamos habituados.

Pode alterar para uma opção Imagem, onde pode escolher qualquer uma que queira, presente no Windows 11. Esta estará estática. Há ainda a opção Apresentação de dispositivos, onde escolhe uma pasta de imagens, que vão ser mostradas de forma sequencial.

Altere para a opção pretendida e vai ter a imagem do ecrã de bloqueio alterada e adaptada ao pretendido. Pode fazer esta mudança sempre que pretender, para assim ter um Windows 11 renovado e sempre com uma nova cara, mais moderna e mais dinâmica.