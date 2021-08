Reino Unido diz que a aquisição da ARM pela Nvidia vai criar problemas

Há cerca de um ano a Nvidia anunciava a aquisição da ARM pelo valor de 40 mil milhões de dólares. O negócio, no entanto, tem sofrido atrasos e estima-se que apenas aconteça depois do previsto, que seria em setembro de 2022.

Contudo, as autoridades competentes do Reino Unido veem esta compra com alguma preocupação e indicam que vai criar problemas aos rivais da Nvidia.

Muito já se falou sobre a aquisição da ARM pela Nvidia, mas o CEO da fabricante norte-americana, Jensen Huang, já deixou claro que a compra, no valor de 40 mil dólares vai acontecer para além da data estimada.

No entanto, em fevereiro deste ano, empresas como a Microsoft, Google e Qualcomm, mostraram-se preocupadas com este negócio. As gigantes tecnológicas têm receio que a compra possa mudar a forma como a ARM licencia a sua tecnologia de fabrico de chips o que, consequentemente, as afetaria. Assim, torcem para que a ARM se mantenha neutra, e não condicione a sua tecnologia em favor da Nvidia.

Reino Unido diz que a compra da ARM criará problemas

A Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA) está também preocupada com a aquisição da ARM e refere que a compra da Nvidia apenas vai criar problemas à concorrência.

De acordo com as declarações proferidas nesta sexta-feira (20) por Andrea Coscelli, diretor da CMA:

Estamos preocupados que o controlo da Nvidia sobre a ARM possa criar problemas para as rivais da Nvidia, podendo limitar o acesso destas às principais tecnologias e, em última análise, ao sufocar a inovação numa data de mercados importantes e em crescimento.

Caso o negócio prossiga, a CMA teme que a empresa resultante da fusão tenha a capacidade e incentivo de minar a competitividade da concorrência da Nvidia ao restringir o acesso à propriedade intelectual (IP) da ARM. O IP da ARM é usado por empresas que produzem chips semicondutores e outros produtos relacionados, concorrentes da Nvidia.

Assim, a autoridade britânica teme que este negócio possa afetar mercados como data centers, jogos, IoT e carros autónomos. Neste sentido, a CMA vai solicitar uma investigação mais aprofundada que pode durar cerca de 6 meses.