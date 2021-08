Gerir as passwords do iCloud no Windows? A Apple já trouxe a solução

Mesmo quem usa o Windows consegue gerir toda a sua informação e dados nos serviços da Apple. A gigante de Cupertino arranjou uma forma de fazer a ponte entre o seu ecossistema e as soluções da Microsoft, recorrendo a uma simples app.

Tudo se processa através do iCloud, com a app com o mesmo nome. Esta recebeu agora uma novidade importante e que abre mais uma área nesta sincronização. Falamos das passwords, que podem agora ser geridas e acedidas dentro do Windows.

Há vários anos que a Apple tem a sua solução dedicada ao Windows. Esta existe na forma de uma app que dá acesso a partes tão importantes como os ficheiros alojados no iCloud, as fotografias, o correio, contactos e calendário, ou aos marcadores do Safari.

Esta app consegue manter todos estes elementos sincronizados com o Windows, de forma constante e direta. Os utilizadores podem assim ter os seus dados do ecossistema Apple acessíveis e agora têm uma novidade importante e que abre ainda mais o leque de utilização.

A nova versão, lançada recentemente, conta agora com a possibilidade de ter acesso às passwords que estão armazenadas no iCloud. Estas podem ser acedidas e geridas, sempre dentro do sistema da Microsoft, ainda que de forma muito peculiar.

Para editar e aceder a todos os dados presentes, os utilizadores precisam apenas de usar a app da Apple diretamente. Já no caso da utilização destes dados, os utilizadores precisam de instalar no Chrome ou no Edge uma extensão da Apple.

A Apple garante que a sua app armazena todas as suas passwords numa base de dados cifrada e alojada no computador. A sua transferência de e para a extensão no browser é feita num canal seguro, que regista todas as novas credenciais criadas.

Há muito que se esperava que a Apple apostasse nesta solução, para assim fazer a ponte entre o seu ecossistema e o Windows. Muitos utilizadores dos seus smartphones e tablets têm este cenário no seu dia a dia e assim têm mais um problema resolvido.