Apesar de manter o seu ecossistema bloqueado ao seu hardware e ao seu software, a Apple tem mostrado alguma abertura. São já várias as suas propostas que interagem com outras sistemas e com outras propostas, fora desta esfera mais fechada.

Um novo exemplo parece estar prestes a chegar, segundo foi agora revelado. O Apple Pay irá ser aberto a outros browser com a chegada do iOS 16, algo que há muito era esperado e que aumenta assim a sua utilização.

A decisão da Apple era, pelo menos até agora, manter o Apple Pay restrito ao Safari 15 e às versões anteriores. Desta forma garantia os requisitos e as condições para que este sistema estivesse seguro e controlado pela empresa.

Com a mais recente versão beta do iOS 16, foi descoberto que afinal o Apple Pay estará prestes a ser aberto a outras propostas de browsers. Esta é uma mudança importante e que garante assim uma muito maior usabilidade deste sistema de pagamentos com o sistema da Apple.

On the latest iOS 16 beta Apple Pay works in Edge, Chrome and I assume any third party browser. On iOS 15 Apple Pay only works in Safari. pic.twitter.com/x7zV5xCuiC — Steve Moser (@SteveMoser) July 30, 2022

O que foi testado, e entretanto revelado, mostra que o Apple Pay está já acessível para ser usado no Edge. A opção para fazer pagamentos com este sistema já se encontra acessível, o que revela que na versão final deste sistema será também uma certeza.

Ao ser aberto ao Edge, certamente que terá também a possibilidade de ser usado nos restantes browsers que estão acessíveis no iOS 16. Assim, é quase certo que também o Chrome da Google e o Firefox da Mozilla vão ter acesso a esta funcionalidade.

Não se sabe se este cenário será alargado também ao macOS, mas a probabilidade parece ser reduzida. Isto é explicado pelo facto de que no iOS os motores dos browsers são controlados pela Apple e centram-se no Safari. Já no sistema de desktop, cada browser pode implementar a sua proposta, saindo do controlo da Apple.

Não se sabe ao certo há quanto tempo a Apple tem esta novidade em testes, mas os indícios apontam para que esteja já presente nas betas do iOS 16 há algum tempo. Resta esperar pela chegada da versão final deste sistema para assim ser aberta a todos os utilizadores de todos os browsers.