O cenário financeiro da Netflix tem mostrado que este serviço está a atravessar um momento muito pouco positivo. As perdas acumulam-se a cada trimestre e não parece existir uma forma deste cenário ser invertido de forma simples.

Isso tem levado a alguma especulação sobre o futuro do Netflix e do seu serviço de streaming. Muito apontam para uma possível venda e os possíveis candidatos começam a surgir, de forma não oficial. O mais recente apontado para essa compra é a Apple.

Será que o Netflix vai mesmo ser vendido?

O mercado tem mostrado ao longo dos anos muitas surpresas no campo da tecnologia. Muitas aquisições surgiram de forma aleatória e que poucos esperavam serem possíveis, mostrando-se acertadas na maioria dos casos. Uma nova poderá estar para surgir, colocando o Netflix no centro.

Depois de ter sido apontada a Microsoft como uma possível interessada na compra do Netflix, surge um novo nome para esta posição. Vários analistas apontam agora a Apple como uma potencial interessada no serviço de streaming, que poderá encontrar aqui uma solução para o seu problema.

Comprar será a solução uma para a Apple?

O próprio Tim Cook revelou na última apresentação de resultados que a Apple não descarta esta possibilidade. Confrontado com a possibilidade dessa compra do Netflix, o homem forte da Apple referiu que não descarta essa possibilidade para integrar a empresa no ecossistema da Apple.

A empresa está constantemente a avaliar o mercado, mas Tim Cook garante que a Apple nunca vai "comprar por comprar". Os investimentos que forem realizados devem fazer sentido em termos de crescimento da empresa a longo prazo.

Rumores sustentam esta cenário do streaming

A integração da Netflix alinha-se com o impulso no streaming da Apple, com o seu serviço Apple TV+. Serviria para dar acesso a novo conteúdo exclusivo, com filmes e programas de terceiros, bem como aumentar a biblioteca de conteúdo com originais da Netflix, controlando até a sua produção.

Mais uma vez este cenário do Netflix assenta apenas em rumores e especulação, mas mostra-se como um cenário possível. Se para a Microsoft seria a forma de entrar neste mercado, já para a Apple seria a maneira de alargar o seu catálogo e controlar a produção de novos títulos.