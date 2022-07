NASA quer encontrar alienígenas através da deformação do espaço-tempo à volta do Sol

Quanto mais conhecemos o universo, mas nos apercebemos que podemos não estar sós. Com tantas galáxias e estrelas já descobertas, qual será a possibilidade de existir vida noutros planetas? A questão alimenta a curiosidade e a NASA tem um pano para descobrir alienígenas através da deformação do espaço-tempo à volta do Sol.

A missão de uma lente gravitacional solar (SLG) "oferece capacidades inigualáveis" para a deteção de vida extraterrestre, de acordo com um estudo.

NASA: Se há vida extraterrestre, então queremos conhecer

E se vislumbrássemos vida extraterrestre pela primeira vez através de um telescópio natural feito pela gravidade do Sol?

Bom, esta é ideia arrojada, também conhecida como uma missão de lente gravitacional solar (SGL). Pode parecer um sonho de Einstein num quadro febril, mas os cientistas descobriram agora que é "viável com tecnologias que já existem ou que estão em desenvolvimento.

Segundo um novo estudo, uma missão SGL poderá ampliar para ver características de superfície de exoplanetas, em escalas de apenas dezenas de quilómetros, o que poderia fornecer provas de vida extraterrestre.

Como tal, não admira que os cientistas tenham especulado sobre uma potencial missão SGL durante décadas. Conforme informação partilhada, em 2020, a NASA financiou uma investigação sobre a viabilidade da missão como parte do seu programa Innovative Advanced Concepts (NIAC).

Investigadores liderados por Henry Helvajian, cientista da Aerospace Corporation, partilharam agora os resultados iniciais deste estudo em curso da NIAC. Embora a equipa tenha advertido que a missão teria de superar vários desafios técnicos, poderia em última análise responder a uma das questões mais fundamentais da humanidade: Estaremos nós sozinhos no universo?

O SGL oferece capacidades que são inigualáveis por qualquer instrumento ótico planeado ou concebível. Com as suas propriedades óticas únicas, o SGL pode ser utilizado para obter imagens detalhadas e de alta resolução de exoplanetas semelhantes à Terra até 100 anos-luz da Terra, com durações de medição que duram meses, ou no máximo alguns anos.

Explicou o co-autor do estudo, Slava Turyshev, cientista do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e investigador principal do conceito da missão NIAC.

Estaremos mais próximos de descobrir vida num exoplaneta?

Conforme é referido pela equipa, há um interesse muito particular na utilização do SGL para obter imagens de alta resolução espacial e espectral de um exoplaneta ainda por identificar, potencialmente portador de vida, noutro sistema solar na nossa vizinhança galáctica.

Essas imagens diretas de alta resolução de um exoplaneta obtidas com o SGL podem levar a uma visão dos processos biológicos em curso no exoplaneta alvo e encontrar sinais de habitabilidade.

Esta possibilidade tentadora deriva de um fenómeno espantoso chamado lente gravitacional, que ocorre quando objetos maciços, incluindo o Sol, dobram o próprio espaço de tempo que os rodeia. Da perspetiva certa, este espaço-tempo deformado amplifica tudo o que se encontra por detrás dele, permitindo aos cientistas detetar objetos que de outra forma estariam fora de vista, tais como galáxias distantes ou planetas "errantes" a flutuar pelo espaço sem estrela.

As visões estranhas produzidas pelas lentes gravitacionais foram recentemente mostradas nas primeiras imagens públicas captadas pelo Telescópio Espacial James Webb, que incluía galáxias terrivelmente ampliadas no universo primitivo.

O ponto focal da lente gravitacional do Sol está localizado em todo o espaço interestelar, cerca de 550 e 900 vezes a distância que a Terra orbita a nossa estrela, que é muito mais longe do que qualquer nave espacial se aventurou para além do nosso planeta.

Helvajian e os seus colegas veem a sua missão como consistindo num telescópio de um metro que é acompanhado por um para-sol e impulsionado por velas solares que produzem impulso capturando a radiação solar, de uma forma algo análoga às velas impulsionadas pelo vento.

Mesmo que fossem capazes de ultrapassar os obstáculos técnicos envolvidos neste conceito - que incluem o desenvolvimento de velas solares mais fiáveis e sistemas de navegação e comunicações de longa duração - a equipa estimou que levaria pelo menos 25 a 30 anos para que uma nave espacial chegasse a este local longínquo, na melhor das hipóteses.

Dito isto, se um telescópio fosse capaz de detetar vida extraterrestre, possivelmente o maior avanço da ciência, valeria bem a pena a longa espera.