Apple tem quase 250 patentes de automóveis, mas carro… nada!

Já se fala no projeto Titan, o tal suposto carro da Apple elétrico e autónomo, há pelo menos 4 anos. Desde então o que temos assistido é a uma entrada e saída de elementos para a hipotética e secreta equipa que estará a preparar o veículo. Além disso, a empresa de Cupertino já registou perto de 250 patentes para o mundo automóvel.

Passado este tempo e visto alguns testes de estrada, tudo parece ainda vapor de água, pois dados concretos não são percetíveis. Será que existe mesmo um projeto para o tal carro da Apple?

Será mesmo um carro que a Apple está a "desenvolver"?

Todos sabem que a Apple tem estado a trabalhar silenciosamente com a intenção de dar um grande impulso à indústria automóvel com o lançamento de um Apple Car, mas não me lembro de ninguém alguma vez ter contado o número de patentes para mostrar quantas a empresa detém no espaço.

De acordo com a investigação conduzida por Nikkei e uma empresa de análise chamada Intellectual Property Landscape, a Apple solicitou e publicou 248 patentes relacionadas com a indústria automóvel.

A investigação indicou que 2017 foi um ano de pico em termos do número de patentes requeridas e aprovadas, mas este recorde pode ser quebrado. Akira Yamauchi, CEO da Intellectual Property Landscape, afirmou que "se forem incluídos pedidos a publicar no futuro, o total para 2021 poderá estar ao nível do recorde estabelecido em 2017".

Que tipos de patentes automóveis detém a Apple?

As patentes são abrangentes e incluem algumas nas áreas de auto-condução e outro software que alimenta os veículos. Além disso, as patentes cobrem uma série de elementos de hardware, incluindo aqueles na área do conforto, como assentos e suspensão.

A empresa também tem patentes na área de inteligência automóvel, do tipo tecnologia veículo-para-tudo (V2X)", que permite aos veículos ligarem-se à Internet das coisas e a outros veículos. O relatório diz que estas patentes específicas indicam potencialmente "um grande impulso da Apple para construir a sua própria plataforma e juntar-se a uma crescente mudança da indústria de apenas automóveis para a mobilidade global".

Apesar do contínuo crescimento da empresa de patentes relacionadas com automóveis, permanece o ceticismo sobre se a Apple pode entregar um carro, uma vez que a empresa nunca construiu algo tão importante.

Hiroto Suzuki, da consultoria Arthur D. Little Japan, disse que "Pergunto-me se [a Apple] poderá garantir a segurança quando exteriorizar a produção de automóveis, que exigem mais peças e níveis de segurança mais elevados".

Outros analistas disseram que podemos esperar que a empresa anuncie o carro da Apple dentro de uma década, por isso ainda temos muito tempo a esperar.

Enquanto esperamos, a empresa também parece estar a empurrar a próxima evolução do CarPlay e a tentar atrair outros fabricantes de automóveis para a adoção da plataforma.