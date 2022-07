AMD analisa a tecnologia fotónica para transmitir dados entre chips à velocidade da luz

O mundo, tal como o conhecemos, estará bem diferente daqui a poucos anos, tal como aconteceu no passado em relação aos dias de hoje. E essas mudanças são mais visíveis no mundo tecnológico, onde as descobertas e as novidades acontecem com uma rapidez incrivel.

Desta forma, sabe-se agora que a AMD está a analisar a tecnologia fotónica para a transmissão de dados entre chips à velocidade da luz. E certamente que esta possibilidade vai abrir novas portas e inovar significativamente o mercado e a indústria tecnológica.

AMD está focada na tecnologia fotónica

Segundo as informações recentes, a AMD parece interessada na tecnologia fotónica e tem analisado as várias possibilidades de a mesma trazer benefícios para os chips da empresa. Esta tecnologia é conhecida por incrementar significativamente a velocidade na comunicação dos dados e, no caso em concreto da fabricante de Lisa Su, este conceito poderá promover a transmissão de dados entre chips à velocidade da luz.

Ao nível do setor de hardware, a tecnologia fotónica é entendida como a forma de transmitir informação entre chips através de fotões de luz, onde se obtém então uma maior velocidade. Caso aplique esta tecnologia ao seu ramo, a AMD poderá conseguir melhorar a transmissão de dados entre diferentes chips, melhorar o consumo energético e também a latência, o desempenho, etc.

Mas esta já não é a primeira vez que a fabricante norte-americana mostra interesse por este conceito. Já em 2020, a marca registou uma patente no Escritório de Patentes dos Estados Unidos, onde descreve um pouco o uso dessa mesma tecnologia.

Nessa patente é indicado que, em termos hipotéticos, um supercomputador poderia permitir um sistema de comunicação baseado na tecnologia fotónica, ligado a um único chip. A documentação referente a esta patente da AMD apenas foi publicada no dia 30 de junho deste ano e pode ser vista em maior pormenor aqui.

Para já, a ideia está ainda apenas no papel, contudo este poderá ser então o primeiro passo para que um projeto deste, ou de outro género, se concretize, sobretudo aplicado ao ramo industrial e profissional.

