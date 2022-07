Construção de novas casas comprometida pela exigência de energia de data centers

A exigência de energia elétrica por parte de data centers é bastante elevada. Nalguns casos, um destes centros pode consumir mais recursos que uma vila ou até mesmo pequena cidade. O consumo é de tal forma elevado que poderá mesmo configurar um problema nalguns locais do planeta.

Em Londres, por exemplo, existem já restrições de construção de habitações por não haver produção de energia suficiente para alimentar os data centers e as casas.

A exigência de energia dos data centers pode ser impressionante. As instalações de grandes dimensões podem necessitar de tanta energia elétrica quanto dezenas de milhares de casas de habitação. Esta realidade está a afetar já a própria urbanização nalguns locais do mundo.

Construção de novas casas comprometida

Em Londres, nalguns locais, esta exigência dos data centers está a impedir que empreiteiros construam novas casas porque, simplesmente, não existe eletricidade suficiente.

De acordo com o Financial Times, foram enviadas cartas enviadas aos promotores imobiliários pelo órgão governamental local de Londres (Greater London Authority, ou GLA) que revelam que o problema está a afetar novos empreendimentos em três bairros do oeste de Londres: Ealing, Hillingdon e Hounslow. A autoridade GLA refere que a rede elétrica do oeste de Londres está no limite e a um dos promotores revelou ainda que a capacidade elétrica poderá ser afetada até 2035.

Os data centers usam grandes quantidades de eletricidade, equivalentes a vilas ou cidades pequenas, para alimentar os servidores e garantir a fiabilidade do serviço

Descrevia a carta enviada pela GLA.

Nesta zona encontram-se localizadas empresas tecnológicas como Microsoft, Oracle, LG, Huawei, Amazon e Dell, que têm uma necessidade de consumo de energia elétrica bastante elevada. No entanto, nesta região as dificuldades de construção estão também relacionadas com o elevado valor dos terrenos.

Data centers com enormes exigências ao nível energético

Não se sabe ao certo quantos projetos de habitação foram já travados, mas estes três bairros descritos correspondem a 11% da oferta habitacional da cidade de Londres.

À medida que as operações na cloud aumentam no mundo de forma generalizada em serviços, empresas e nas vidas das pessoas, a exigência de criação de novos data centers impõe-se. A procura por eletricidade passará a ser também um problema a enfrentar ao lado das já conhecidas necessidades de refrigeração destas instalações, tudo isto a par com as alterações climáticas.

De relembrar que a onda de calor sentida em Portugal e que foi também sentida no Reino Unido, com temperaturas máximas nunca antes atingidas no país, fez com que vários data centers da Oracle e da Google ficassem inoperacionais durante algum tempo.

A escassez de habitação no Reino Unido é apontado como um problema crónico e descrito regularmente como um dos maiores desafios do país, que se vê uma vez mais agravado.