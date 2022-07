Sony começa a testar o suporte à resolução 1440p para a PlayStation 5

No que respeita às consolas de videojogos, a PlayStation é um dos nomes mais populares deste setor. E, por isso mesmo, a Sony tenta também trazer todas as configurações mais avançadas aos seus equipamentos, como forma de responder às necessidades de todos os jogadores, em especial dos mais exigentes.

Neste sentido, a empresa japonesa está já a começar de testar o suporte à resolução 1440p na sua consola PlayStation 5. Esta é uma funcionalidade que há muito tem sido pedida pelos consumidores, e os testes tiveram início já nesta quinta-feira.

Começaram os testes de 1440p na PlayStation 5

De acordo com as mais recentes informações, a Sony já começou os testes do suporte à resolução 1440p na sua consola da atual geração PlayStation 5. Para o efeito, quem realizar estes mesmos testes terá acesso, a partir desta quinta-feira (28), a uma nova versão beta do software do sistema da PS5, o qual incluiu suporte à resolução 1440p, várias listas de jogos selecionados para a biblioteca e novos recursos sociais.

Esta nova opção de exibição gráfica a 1440p vai permitir que os donos das PlayStation 5 escolham essa resolução nas televisões e monitores compatíveis. Assim, se os jogos suportarem 1440p, a saída nativa dessa resolução será também suportada.

Quem tem uma PS5 com o software beta, pode verificar se o ecrã ligado por HDMI suporta a resolução 1440p. No entanto, a empresa alerta que a taxa de atualização variável não será suportada em 1440p e, por sua vez, irá funcionar apenas em 1080p e 4K na PlayStation 5.

Tal como referido acima, a atualização de software também inclui listas de jogos, para facilitar a organização dos mesmos. O jogador pode criar na biblioteca as suas listas de jogos principais, sendo que cada lista poderá conter até 100 títulos, podendo ser criadas um máximo de 15 listas de jogos.

Por fim, a Sony adicionou também recursos sociais, onde se inclui a opção para solicitar aos amigos que estes comecem a partilhar os ecrãs e novas notificações em determinadas situações.

Estes testes já tiveram então início para beta testers, e estima-se que as novidades sejam lançadas para todos ao longo dos próximos meses.