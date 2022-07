Logitech G lança coleção inclusiva e personalizada destinada a qualquer jogador

A Logitech anunciou recentemente novidades interessantes para os jogadores, homens ou mulheres, que querem ser vistos como qualquer outro. Em concreto foi lançada a nova coleção Aurora da Logitech G, a qual promete ser inclusiva e capacitar todos os jogadores a jogarem à sua maneira.

A nova coleção conta com vários produtos interessantes, entre eles auscultadores sem fios, teclado sem fios, rato sem fios e ainda mais oito outros acessórios personalizados. Um dos pontos fortes destes novos equipamentos é o facto de não terem um design discriminatório de género, entre outros fatores.

A Logitech acaba de apresentar a sua nova linha de produtos designada “Aurora”, uma coleção destinada ao mundo gaming e que pretende ser inclusiva, não dependente de género, mas abrangente a todos os gamers que procuram um design simplista, mas lúdico e ousado ao mesmo tempo que coincida com a sua experiência de jogo, e não só.

O design dos novos equipamentos destaca-se por ser diferenciado e elegante, e a coleção Aurora fica então mais rica através dos seus acessórios personalizados e das opções de cores.

Coleção Logitech G Aurora

Esta coleção conta com os Auscultadores sem fios G735, o Teclado sem fios G715, o Rato sem fios G705 e ainda oito acessórios personalizados. Mas vamos conhecer cada um deles ou pouco melhor:

Auscultadores sem fios G735: Contam com um acabamento White Mist, iluminação RGB etérea e mix de áudio duplo na orelha. Uma opção versátil para qualquer jogador. E conta com os novos recursos de tecnologia de microfone Blue VO!CE para modular a voz de um jogador e ter conseguir guardar as configurações de áudio preferidas no G Hub e diretamente no headset. Este equipamento maximiza o conforto para todos os jogadores e inclui tamanhos de cabeça menores. Tem uma capacidade de mais de 56 horas de duração da bateria e a tecnologia sem fios é possível através da funcionalidade LIGHTSPEED da Logitech G e conectividade Bluetooth®. Este produto tem um preço de 229 euros.

Teclados sem fios G715 e G713: Estes teclados proporcionam vibrações discretas com alto desempenho, para que os jogadores possam expressar-se e jogar à sua maneira. Contam com um layout compacto e altura ajustável, que garante conforto durante todo o dia. Trazem uma bateria recarregável que oferece 25 horas de jogos sem interrupções, conectividade LIGHTSPEED sem fios ou Bluetooth®. Ambos os modelos contam ainda com um o apoio para as mãos Cloud-Soft, para uma maior comodidade. O teclado G715 TKL tem um preço de 199 euros, e o modelo G13 custa 169 euros.

Rato para Jogos sem fios G705: Desenvolvido especialmente para mãos pequenas com ajuste de contorno compacto e tecnologia avançada para jogos. Com apenas 85 gramas, o G705 foi projetado para conforto e desempenho leves e duradouros. Conta com um sensor de nível de jogo sem fios LIGHTSPEED, conectividade Bluetooth® e um botão de ciclismo DPI de fácil acesso, permitindo que os jogadores possam dar o seu melhor. Este rato custa 99 euros.

Acessórios: São oito os novos acessórios, como o apoio de mão em forma de nuvem, o berloque do cabo e o estojo e transporte em forma de coração. Há também fones e microfones, tapete do rato, peça para retirar teclas e pincel e placas superiores para o teclado. Sobre estes acessórios pode conhecer mais informações aqui.

E para enriquecer ainda mais este cenário, está ainda disponível o microfone USB premium Blue Yeti de edição especial, disponível nas cores Pink Dawn e White Mist por 139 euros.

Segundo Ujesh Desai, vice-presidente e gerente da Logitech G: "Grande parte da indústria de jogos está presa a uma mentalidade de tamanho único. Mas isso não reflete a ampla gama de consumidores que estão focados na autoexpressão e nos jogos por diversão e, certamente, não se encaixa no compromisso da Logitech em fornecer soluções para todos os jogadores. Quando analisámos os nossos produtos para jogos, percebemos que poderíamos fazer mais. Com a Aurora, criámos uma coleção com inclusão de género centrada no conforto, acessibilidade e diversão que apoia o nosso compromisso a longo prazo, em permitir que todos experimentem a alegria de jogar".

Tal como outros produtos da marca, a coleção Aurora é certificada como neutra em carbono, o que contribui assim o impacto ambiental.