Doogee S89 Pro – o novo rugged phone com bateria de 12000 mAh

A Doogee é já uma marca de referência no segmento dos smartphones robustos, os rugged phones. Este novo modelo Doogee S89 Pro chega ao mercado neste final de mês ao lado de mais uma série de smartwatches e ainda de um modelo Doogee S61 que se destaca por ter uma versão com capa transparente na traseira.

O Doogee S89 Pro apresenta todas as certificações associadas aos smartphones robustos típicas, tem um ecrã de 6,3" FullHD e uma bateria de 12000 mAh com carregamento a 65W... mas há mais.

Doogee S89 Pro - o novo rugged phone

O Doogee S89 Pro e o Doogee S61 são os dois novos smartphones da marca, no segmento dos rugged phones e que já estão disponíveis.

O modelo Doogee S89 Pro apresenta-se com uma enorme bateria de 12000 mAh e carregamento rápido de 65W. A fabricante aponta, no entanto, o design como principal fator destaque, com um apontamento junto às câmaras inspirado nos olhos de um robô com luz RGB, possibilitando a criação de padrões de luz únicos que interagem com as notificações recebidas no telefone.

Além disso, vem com as certificações habituais de resistência a água, poeiras e quedas: IP68, IP69K e MIL-STD-810H.

O processador é um MediaTek P90 tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão até 512 GB com cartão microSD.

A câmara principal do Doogee S89 Pro é de 64 MP, tem uma de 20 MP para visão noturna e uma ultra grande angular de 8 MP. A câmara frontal é de 16 MP. O ecrã é de 6,3" com resolução FullHD+, vem com Android 12 e ainda NFC.

Preço e disponibilidade

O novo rugged phone Doogee S89 Pro está disponível em campanha de lançamento, de 25 a 29 de julho, por cerca de 339€ (IVA incluído), com a possibilidade de um desconto adicional em cupão no valor de 30€ (cupões limitados). Pode ser adquirido nas lojas oficiais no AliExpress ou DoogeeMall.

Doogee S89 Pro