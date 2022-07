Hyundai i20 1.0 T-GDi: Estilo e simplicidade sobre rodas

Ainda que muito se fale da eletrificação, as fabricantes de automóveis continuam a produzir bons carros de combustão, garantindo uma resposta àqueles que não querem entrar, para já, na onda dos elétricos. Este novo Hyundai i20 é alimentado a gasolina e promete espalhar estilo extra pelas estradas.

O Pplware não podia deixar de o testar e… sim, é um carro para o dia a dia que não compromete, principalmente pela sua simplicidade e funcionalidade.

Hyundai i20: Um citadino que o vai surpreender

A fazer jus ao momento em que vivemos, a Hyundai tem apresentado propostas muito interessantes no segmento dos elétricos, mas mantém-se com alternativas com motor de combustão também muito apetecíveis. A escolha pode não ser clara e, por isso, testámos uma das opções da fabricante: o Hyundai i20 1.0 T-GDi, com dupla pintura.

Este novo modelo da Hyundai apresenta ao consumidor o conceito recente de Sensuous Sportiness (em português, Sensualidade Desportiva). Afinal, é um carro que seduz, além de cumprir a palavra da marca relativamente às suas valências.

Do modelo anterior para este, a Hyundai aumentou a distância entre os eixos (2.580 mm), a largura (1.775 mm) e o comprimento (4.040 mm), diminuindo apenas a altura (1.450 mm). Dessa forma, garante mais espaço interior e um aspeto exterior mais robusto, que pode ser completado com uma pintura metalizada, metalizada especial ou sólida.

Mais ainda, a Hyundai equipou este i20 1.0 T-GDi com jantes em liga leve de 17" e pneus 215/45 R17 91V.

Interior confortável e espaçoso

Uma vez dentro do carro, saltam à vista as cores do painel de instrumentos, ilustrado num ecrã Supervision Cluster de 10,25 polegadas, e um rádio digital com ecrã tátil de oito polegadas e seis altifalantes. Embora não seja muito personalizável, os grafismos são simples e a interface é bastante responsiva.

Pelo aumento que concedeu, a Hyundai conseguiu que o interior do seu i20 1.0 T-GDi Style ofereça mais espaço aos ocupantes, sendo que o banco traseiro alberga confortavelmente duas pessoas, ficando a terceira menos cómoda.

A bagageira deste novo Hyundai garante uma capacidade de 352 litros.

Não traz pneu sobresselente, mas está equipado com um kit de reparação de pneus.

A tecnologia que já não pode faltar

Conforme habituou os seus clientes, a Hyundai equipou o seu i20 1.0 T-GDi Style com alguma tecnologia essencial: os dois ecrãs que mencionámos em cima e um sistema Bluetooth. Além disso, assegura, entre outros:

Coluna de direção com regulação manual em altura e profundidade

Ar condicionado com desembaciamento automático

Alerta de passageiros nos bancos traseiros

Bloqueio automático das portas

Câmara traseira de auxílio ao estacionamento

E-Call

Cruise Control

Sistema de controlo automático dos máximos

Seleção do modo de condução entre Sport, Eco e Normal

Sensor de chuva que ativa o limpa-para-brisas automaticamente

Como também não poderia deixar de ser, integra Apple Carplay e Android Auto.

Algumas características que poderão ser uma vantagem extra para algumas pessoas são a chave retrátil com comando à distância, comandos no volante, portas USB, travagem autónoma de emergência, e alerta de fadiga do condutor.

Algum equipamento já é transversal aos vários segmentos da Hyundai.

Desempenho

Este Hyundai i20 1.0 T-GDi é movido a gasolina e garante 998 cc de cilindrada e 188 km/h de velocidade máxima. A caixa é manual e possui seis velocidades, estando também disponível uma caixa automática DCT.

Importa mencionar que, em média, tem um consumo combinado de 5,4 litros aos 100km.

Ficha técnica Motor Arquitetura: 3 cilindros em linha

Capacidade: 998 cm³

Posição: Dianteira transversal

Carregamento: Injeção direta + Turbo + Intercooler

Distribuição: 2 a.c.c.; 4 válv./cil. (12 válv.)

Potência: 100 cv às 6000 rpm

Binário: 172 Nm às 1500 rpm Transmissão Tração: Dianteira

Caixa de velocidades: Manual de 6 velocidades Capacidade e dimensões Comprimento / Largura / Altura: 4040 mm / 1750 mm / 1450 mm

Distância entre os eixos: 2580 mm

Bagageira: 352 litros

Jantes / Pneus: 215/45 R17

Peso: 1140 kg Consumo e Performances Consumo médio: 5,3 l/100 km

Emissões de CO₂: 120 g/km

Vel. máxima: 180 km/h

Aceleração: 10,4s Garantias Mecânica: 7 anos sem limite de quilómetros

Preço

Em Portugal, o Hyundai i20 1.0 T-GDi com tejadilho preto está disponível desde 20.410 €.

Veredicto

Não há dúvidas que em Portugal, o segmento B é desde há vários anos o garante da liderança de vendas do mercado automóvel. Portanto, esta aposta da Hyundai vai ao encontro dessa procura substancial e o Hyundai i20 é uma das propostas mais equilibradas dessa oferta. Apesar do preço dos combustíveis ter influência na decisão consumidor no mundo atual, esta oferta, simplicidade e durabilidade dos equipamentos, assim como um preço competitivo, coloca o Hyundai i20 lado a lado com os pesos pesados deste segmento.

Em termos de condução, o condutor tem em mãos um veículo com um bom comportamento dinâmico, graças a um "nervoso" motor 1.0 T-GDi. Sim, o design está bem conseguido, e dá um aspeto mais "sport" ao carro. De relembrar que o Hyundai i20 tem o modo de condução desportivo, mas que está um pouco camuflado, não sendo uma opção que esteja "ali à mão" e mesmo ao usar, a sensação é que o carro passou de nervoso para hiperativo.

Tudo isto configura uma boa relação preço/equipamento. Acrescenta ainda uma garantia imbatível (são sete anos sem limite de quilómetros). Tudo isto conta e são argumentos para dar ao carro sul-coreano trunfos para bater a concorrência.

Há alguns pontos menos positivos, como é o ruído mais notado em pisos irregulares, paralelo, por exemplo. Poderia existir um ou outro "mimo" da marca acrescentando o sensor de ângulo morto, que tanta falta faz hoje em dia. Mas, por 18 335 €, o conjunto está a muito bom preço.

Hyundai i20