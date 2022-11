E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos dos novos SoCs MediaTek e Snapdragon, analisámos o smartphone Xiaomi 12T e o teclado Logitech MX Mechanical, de várias avanços na ciência, e muito mais.

A MediaTek é atualmente uma das fabricantes mais importantes no segmento dos processadores para dispositivos móveis. Mas também não é novidade para ninguém que esta é uma marca menos popular ao nível dos elogios dos consumidores. Ainda assim, continua firme e forte na sua missão de trazer novos produtos para o mercado.

Neste sentido, recentemente a empresa taiwanesa lançou os seus novos SoCs Kompanio 528 e Kompanio 520 para Chromebooks.

A Xiaomi apresentou recentemente os novos smartphones Xiaomi 12T e 12T Pro. Estes dois modelos surgem para atacar gamas diferentes com preços bastantes atrativos face às especificações, com o Xiaomi 12T a ocupar um lugar de destaque na gama média superior.

Depois de alguns dias de testes e de utilização como smartphone principal, chegou o dia de partilhar algumas das melhores coisas que encontrei neste smartphone e também aquelas que menos gostei.

Depois de inúmeros contratempos, a Missão Artemis 1 foi finalmente lançada. Inicialmente marcado para 29 de agosto, o lançamento do foguetão será o primeiro passo para voltar a levar terráqueos à Lua.

Está assim marcado oficialmente o início do programa Artemis da NASA.

Os utilizadores que gostem de estar a par das novidades que acontecem no segmento hardware, gostam também de saber as notícias que vão surgindo relativamente aos segmentos domésticos, mas também aqueles mais poderosos dedicados aos sistemas profissionais e extremamente poderosos.

Assim, foi recentemente revelado o Cerebras Andromeda, aquele que é um dos supercomputadores mais rápidos do mundo que traz consigo nada menos do que 13 milhões de núcleos.

Smartphones robustos são habitualmente máquinas demasiado grandes e pouco elegantes, contudo, as fabricantes têm tido o cuidado de lhes trazer pormenores que fazem a diferença em termos de design. O novo Oukitel WP21 é um desses casos.

Mas este não é só um smartphone com uma imagem melhorada. O Oukitel WP21 oferece especificações que prometem elevada produtividade e ainda um segundo ecrã na traseira que poderá trazer informações rápidas e úteis ao utilizador.

Depois da MediaTek ter anunciado o primeiro SoC para smartphone com suporte para Wi-Fi 7, era expectável que a Qualcomm não tardasse em apresentar a sua própria solução. Eis que chegou o Snapdragon 8 Gen 2. Além de um melhor desempenho, face ao Snapdragon 8 Gen 1 (nas duas versões), haverá ainda um maior processamento de informação com base em processos de inteligência artificial.

O novo SoC da Qualcomm deverá começar a surgir em smartphones ainda no final deste ano... com uma ausência curiosa na lista de parceiros.

O Telescópio Espacial James Webb (JWST) captou uma imagem de uma estrela que ainda não terminou de se formar e é visível um disco de detritos que podem eventualmente se tornar planetas. Esta imagem, de um nascimento, foi captada a cerca de 450 anos-luz de distância e os pormenores são únicos, nunca antes percebidos pelos humanos.

O JWST captou uma protoestrela ou um protótipo de estrela. Este objeto é um candidato a uma estrela caso a sua massa seja grande o suficiente. Mas há mais dados interessantes nesta imagem incrível.

Os SoC ARM estão cada vez mais presentes no mercado dos PCs e a Qualcomm quer ser um dos mais importantes participantes nesta mudança que está a chegar. As propostas já existem, mas precisam ainda de ser melhoradas, em especial no que toca ao Windows e ao que este sistema oferece.

Para acelerar este processo, a Qualcomm mostrou agora uma nova proposta que trará em breve ao mercado. Mostrou o SoC Oryon que se vai bater com o M2 da Apple no mercado dos PCs.

Com a crise energética, as oportunidades de lançar novas tecnologias e evoluir outras já conhecidas ganha nova expressão. A crise do gás, os preços dos outros combustíveis fósseis e o reflexo desses preços altos na produção de energia abrem portas a novos produtos. Esse foi o foco para o investimento na solução, falada já há alguns anos, para a utilização da bomba de calor acústica que não emite gases com efeito de estufa e tem uma pegada de carbono muito pequena.

Em termos práticos, este equipamento aproveita a energia do som para aquecer e arrefecer as casas. Até o barulho pode gerar energia térmica, sabia?

O Logitech MX Keys tem sido um dos melhores teclados para produtividade dos últimos dois anos, oferecendo um sólido conjunto de funcionalidades e um design bastante moderno. No entanto, parece que a Logitech está a tentar melhorar ainda mais o seu desempenho, juntando as mesmas funcionalidades com as potências das teclas mecânicas no novo Logitech MX Mechanical - teclado sem fios, simples, e com uma experiência de digitação ligeiramente diferente.

Depois de duas semanas de utilização, trazemos hoje a nossa análise ao MX Mechanical da Logitech.

Já vimos muitas vezes por aqui que a tecnologia, uma vez aliada à medicina, pode mudar vidas. Desta vez, o que lhe trazemos pode não as mudar, mas vai certamente facilitar muitos processos: medicamentos impressos em 3D.

Soa a ficção científica, mas acredite que pode estar para breve.