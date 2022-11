Como uma marca cada vez mais presente o topo do mercado, a OPPO tem conseguido aproximar-se dos grandes gigantes da indústria. Este novo posicionamento dá-lhe acesso antecipado a muitas tecnologias, que depois devolve para os utilizadores.

A mostrar isso mesmo está agora a notícia de que a OPPO será uma das primeiras marcas a ter acesso ao novo SoC Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm. Essa novidade chegará com os próximos smartphones OPPO Find X.

A OPPO marcou hoje presença no Snapdragon Summit 2022 para apresentar a sua parceria com a Qualcomm Technologies, Inc. relativa a gráficos ray tracing para dispositivos móveis. A OPPO também divulgou os avanços alcançados nesta colaboração com a Qualcomm Technologies e a Google para implementar o Google Vertex AI Neural Architecture Search (Google NAS) num smartphone pela primeira vez. A nova solução aumentará a eficiência energética e a latência do processamento de IA em dispositivos móveis.

Sendo uma parceira de longo prazo da Qualcomm Technologies, a OPPO também anunciou que usará o mais recente processador Snapdragon 8 Gen 2 nos seus próximos modelos topos de gama, os Find X, oferecendo um crescimento qualitativo significativo nas experiências de vídeo, gaming e conectividade aos utilizadores móveis no mundo inteiro.

Como o primeiro fabricante de smartphones a fornecer uma solução de ray tracing de código aberto para dispositivos móveis, a OPPO colaborou com a Qualcomm Technologies para otimizar software com base no novo processador Snapdragon 8 Gen 2. Essas otimizações permitem que a tecnologia ray tracing da OPPO seja aplicada em cenários de jogo complexos e de grande escala em dispositivos móveis.

Ao correr um jogo num dispositivo com processador Snapdragon 8 Gen 2, com vários efeitos de ray tracing ativos, os principais títulos para dispositivos móveis podem ser executados a 60 FPS constantes, proporcionando sombras e reflexos suaves para a mais alta qualidade de imagem.

Em comparação com a geração anterior de software, a eficiência de renderização do ray tracing é cinco vezes superior e a carga de trabalho da CPU reduziu cerca de 90%. Estes avanços permitirão que a indústria de jogos para dispositivos móveis mitigue a sua dependência de softwares de simulação para obter efeitos de ray tracing e, ao invés, traga iluminação avançada e ultrarrealista para cenários de jogo complexos e em larga escala nos dispositivos móveis.

Além da cooperação na tecnologia móvel ray tracing, a OPPO tem trabalhado com a Qualcomm Technologies e a Google para aprimorar os futuros recursos de IA em dispositivos móveis. A OPPO integrou com sucesso a recompensa de energia de hardware no Google NAS pela primeira vez.

Por meio de otimizações nos algoritmos de IA com base nas características específicas do chip, a implementação da OPPO consegue uma redução de 27% na energia gasta pelo algoritmo de deteção do alvo e uma redução de 40% na latência de computação. Juntas, estas melhorias permitirão que os modelos de IA sejam treinados com maior eficiência energética e sejam mais "hardware friendly" num período mais curto.

Os esforços da OPPO e da Qualcomm Technologies em tecnologia de ray tracing e IA fazem parte de uma colaboração de longa data entre as duas empresas. Os principais processadores Snapdragon foram incorporados em vários smartphones OPPO e, por meio dos quais, melhoraram as experiências móveis 5G a mais utilizadores em todo o mundo.

Por meio da sua assinatura "Inspiration Ahead", a OPPO continuará a colaborar abertamente com líderes do setor, como a Qualcomm Technologies, para fornecer experiências mais aprimoradas aos utilizadores em todo o mundo por meio de tecnologias avançadas em dispositivos móveis