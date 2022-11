Análise Logitech MX Mechanical – teclado mecânico da Série Master

O Logitech MX Keys tem sido um dos melhores teclados para produtividade dos últimos dois anos, oferecendo um sólido conjunto de funcionalidades e um design bastante moderno. No entanto, parece que a Logitech está a tentar melhorar ainda mais o seu desempenho, juntando as mesmas funcionalidades com as potências das teclas mecânicas no novo Logitech MX Mechanical - teclado sem fios, simples, e com uma experiência de digitação ligeiramente diferente.

Depois de duas semanas de utilização, trazemos hoje a nossa análise ao MX Mechanical da Logitech.

MX Mechanical e MX Master 3S

Há uma semana trouxemos uma análise ao MX Master 3S da Logitech. Mas este não é o único produto da linha Master desta gigante. O MX Mechanical junta-se para uma combinação elegante e que promete produtividade.

Requisitos do sistema Requisitos Ligação à Internet para download de software

Software Logi Options+ em macOS e Windows

Dispositivo com Bluetooth de baixo consumo de energia com suporte a teclado Bluetooth Necessário: Bluetooth de baixa energia

Windows 10, 11 ou posteriores

macOS 10.15 ou posterior

iOS 14 ou posterior

iPadOS 14 ou posterior

Linux

ChromeOS

Android Compatibilidade Recetor USB Logi Bolt

Requer porta USB-A

Windows 10, 11 ou posteriores

macOS 10.15 ou posterior

Linux

ChromeOS

Na Caixa do Logitech MX Mechanical

Logitech MX Mechanical

Cabo de carregamento USB-A para USB-C (1 metro)

Recetor USB BOLT

Documentação do utilizador

Dimensões

O Logitech MX Mechanical é um teclado de tamanho médio. Tem 2,7 cm de altura, 43,4 cm de largura, 13,2 cm de profundidade, e pesa cerca de 0,83 kg. É ainda de notar que não conta com descanso para os pulsos, sendo que, desta forma, a profundidade é apenas do teclado em si.

Apesar disso, não ocupa muito espaço em cima de uma mesa. Contudo, se preferir algo mais pequeno, pode comprar uma versão compacta deste teclado chamada Logitech MX Mechanical Mini.

Design do Logitech MX Mechanical

O Logitech MX Mechanical tem um aspeto bastante apelativo, com teclas de dois tons de cinzento, garantindo que se encaixa bem no ambiente de escritório e em casa.

Além disso tem uma excelente qualidade de construção. A placa superior é de alumínio, enquanto que o chassis é de plástico sólido, pelo que a placa não apresenta qualquer flexibilidade. As teclas são de ABS com um revestimento macio que acrescenta aderência extra, o que é bom uma vez que as teclas de ABS são propensas a ficar escorregadias devido ao óleo dos dedos.

As teclas são brilhantes, o que significa que se pode ver a retro iluminação no escuro. Os estabilizadores interiores oferecem uma boa estabilização, pelo que há muito pouca oscilação nas teclas maiores.

Na parte superior direita do teclado, encontra-se a entrada de carregamento e o botão para ligar e desligar. Na parte inferior do teclado, há uma longa tira de borracha que faz um bom trabalho para o manter no lugar, e há duas tiras mais pequenas na parte inferior de cada "pé".

O MX Mechanical da Logitech tem uma boa ergonomia. Como é um teclado relativamente baixo, pode usá-lo confortavelmente sem descanso para os pulsos, embora a Logitech ofereça um para compra, se quiser. Tem também uma inclinação, caso necessite (inclinação mínima de 3.5°, inclinação máxima de 8°).

Experiência de digitação

O Logitech MX Mechanical oferece uma boa experiência de digitação. As teclas de ABS têm uma cobertura macia que acrescenta um pouco de aderência e sabe bem na ponta dos dedos. As próprias teclas são estáveis, embora as maiores tenham um pouco mais de oscilação; no entanto, não é perceptível durante a utilização.

Devido às teclas planas, estas sentem-se mais próximas umas das outras do que nos teclados normais, mas não o suficiente para se sentirem apertadas. Este teclado proporciona um tátil que não parece áspero ou resistente, pelo que a pressão das teclas é suave por todo o lado.

Em geral, este teclado proporcionará uma experiência de digitação agradável. Se vier de um teclado alto, poderá notar que a sua velocidade de digitação é ligeiramente mais lenta no início à medida que se habitua. É pouco provável que experimente qualquer cansaço do pulso ou dos dedos durante longos períodos de utilização.

Versatilidade Wireless do MX Mechanical

O Logitech MX Mechanical é extremamente versátil nas suas opções de conectividade sem fios. Vem com o receptor BOLT, que se liga a determinados dispositivos da Logitech, pelo que só é necessário um recetor para múltiplos dispositivos.

Quando usado com o seu recetor, pode ainda emparelhá-lo com até dois outros dispositivos usando o Bluetooth. Deve também notar que este teclado não é compatível com o recetor Unifying da Logitech e só funciona com o recetor BOLT. A Logitech anuncia que a bateria dura até 15 dias quando utilizada com a retro iluminação ligada e até 10 meses com a retro iluminação desligada.

Luzes do teclado

O Logitech MX Mechanical tem uma excelente retro iluminação, mas tem apenas a cor branca. Tem um sensor incorporado que liga a retro iluminação quando a sua mão está perto e desliga quando se afasta do teclado para conservar a energia da bateria.

As teclas são brilhantes, o que significa que pode escrever num ambiente escuro. Embora haja efeitos de iluminação disponíveis, não é possível programar ou personalizar nenhuma delas.

Logitech Options+

Este teclado utiliza o software Logi Options+, que é muito semelhante ao Logitech Options, mas apresenta uma interface atualizada que é mais limpa e simples. Pode utilizar o software para criar perfis específicos de aplicações, pelo que as suas definições serão diferentes para diferentes apps.

Embora este teclado não tenha memória onboard, pode fazer o backup das suas definições com a nuvem e sincronizá-las através de dispositivos. Infelizmente, não pode programar macros, e a sua personalização está limitada a uma lista de comandos. Além disso, não pode reprogramar cada tecla; em vez disso, está limitado à linha de funções e a uma parte do cluster de navegação.

Veredicto do MX Mechanical

Para Jogos

Embora o Logitech MX Mechanical não seja especificamente para jogos, oferece um desempenho muito bom para esta utilização. Em geral, é bem construído e confortável, e a sua retro iluminação apenas branca torna as teclas fáceis de ler no escuro. Contudo, a sua latência é baixa apenas para jogos casuais, e não se pode programar macros, uma vez que o software de personalização é bastante limitado.

Para produtividade

Este teclado é muito bom para uso em escritório e para produtividade. Graças a ser baixo, sente-se confortável para digitar durante longos períodos, mesmo sem descanso para os pulsos. A qualidade de construção é sólida, e pode ligá-lo sem fios com o seu receptor USB ou via Bluetooth, e emparelha-se com um máximo de três dispositivos. Embora seja totalmente compatível com Windows, alguns botões não funcionam como pretendido em MacOS e Linux.

