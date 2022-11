WOO: Tenha já 15 GB de dados totalmente gratuitos

Ainda não foi há muito tempo que o cartão SIM tinha um formato de "grandes" dimensões (em escala) face ao que hoje é comum. No entanto, o caminho é o eSIM 100% digital (embedded SIM) e tal solução já existe em Portugal.

A WOO é a primeira operadora a lançar em Portugal o eSIM 100% Digital, tornando o processo de adesão a um tarifário totalmente digital e imediato através da App. Aproveitem a campanha de 30 dias com 15 GB de dados totalmente gratuitos.

WOO tem eSIM 100% Digital

Para além do cartão SIM ser desmaterializado, deixa de haver necessidade de qualquer componente material – como a disponibilização de códigos em papel ou deslocação a pontos de venda – passando este processo a ser 100% digital e a demorar apenas instantes.

Para que todas as pessoas possam comprovar a rapidez e simplicidade deste processo, a WOO está atualmente a oferecer 30 dias de experimentação grátis do serviço, com 15 gigas de dados e sem compromisso. Para aderir, basta aceder ao website www.woo.pt/gigas e instalar a APP da WOO. Neste momento, o eSIM está disponível apenas para equipamentos Apple – iPhones superiores ao XS – esperando-se que, em breve, sejam incluídos equipamentos Android.

Mais uma vez, a WOO está na vanguarda da inovação, ao adotar de forma pioneira a mais recente versão de uma tecnologia disruptiva. Materializada numa App, a WOO disponibiliza serviços de voz móvel e de internet, podendo o cliente optar entre três subscrições de net: móvel, fixa e móvel + fixa. Assume-se como uma operadora mais simples e transparente com resposta para as necessidades dos clientes que privilegiam as vantagens do mundo digital e querem estar sempre ligados, com net que nunca desliga.